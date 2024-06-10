Юри Ратас: Кылварт, вероятно, поедет в Европу

О результатах Центристской партии Ратас сказал, что «она взяла одно место и находится на плаву». Он не знает наверняка, поедет ли Кылварт в Европу. «Я не живу с ним, но что-то мне подсказывает, что поедет», - сказал Ратас.

«Интуиция подсказывает мне, что он не откажется от этого места. Было бы странно, если бы он отказался от мандата. Вероятно, Центристскую партию ждет внеочередной конгресс, поскольку я не знаю, как можно успешно управлять партией из Европы», - объяснил Ратас.

Он добавил, что провал Партии реформ значителен и за него ответственна Кая Каллас: «То, что Андруса Ансипа исключили из избирательного списка, было неправильным решением. Потеря одного мандата явно связана с неверными решениями во внутренней политике».

Ратас подтвердил, что, помимо Европарламента, планирует продолжать работу в Таллиннском горсобрании. «Хочу продолжить работу в Таллиннском горсобрании. Таких примеров достаточно, например, Урмас Паэт», - отметил он.