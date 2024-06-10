Сегодня утром в туннеле Юлемисте в Таллинне столкнулись три автомобиля.
Фотоновость ⟩ В туннеле Юлемисте столкнулись три автомобиля: одного человека доставили в больницу, образовались пробки
Движение на месте происшествия нарушено, образовались заторы.
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Фильтри в Таллинне.
По предварительной информации, водитель Toyota не заметил загоревшиеся стоп-сигналы ехавшего перед ним Mercedes и врезался в него. Mercedes, в свою очередь, врезался в Renault.
Водители были трезвы. Женщина, управлявшая Mercedes, была доставлена на машине скорой помощи в больницу.
Движение на месте ДТП нарушено, образовались заторы.