Цахкна: летом, вероятно, произойдет смена правительства

Цахкна признал, что результат партии на выборах в Европарламент был слабым. «Это был слабый результат, который не стал для нас сюрпризом», - отметил он.

«Сейчас есть немного времени подумать, что пошло не так и как двигаться дальше», - отметил Цахкна. По его словам, он не планирует еще раз баллотироваться в председатели. «Председатель партии всегда несет ответственность. Я взял на себя управление в ноябре прошлого года, когда Кристина Каллас не захотела этого сделать. Я сказал, что возьму на себя руководство на один период», - отметил Цахкна.

В то же время он уверен, что у «Ээсти 200», безусловно, есть своя роль в политике Эстонии. «Я сам думаю, что этим летом мы увидим смену правительства. Есть такое чувство. Это как-то логично», - добавил он.

По словам Цакхна, это более широкая оценка того, как правительство справилось со своей работой.