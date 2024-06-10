С 1 июля проживающие в Эстонии украинские военные беженцы больше не смогут бесплатно ездить в поездах государственной железнодорожной компании Elron по карте общественного транспорта и должны будут покупать билет по действующему тарифному плану, а также по сниженным скидкам на индивидуальные билеты, приобретаемые онлайн и в билетных автоматах.
В поездах Elron отменят скидки для беженцев из Украины
«Право бесплатного проезда на поездах Elron для военных беженцев останется только для прибывающих в Эстонию беженцев в течение первых двух-четырех дней на основании специального браслета, выданного на пограничном пункте, при условии, что беженец не может самостоятельно купить билет, - пояснила руководитель отдела развития бизнеса компании Elron Пилле Каубер. - Как правило, военные беженцы, оставшиеся в Эстонии, устраиваются на работу, и предлагать им бесплатный проезд на основании карты общественного транспорта уже нецелесообразно. Отныне скидки будут одинаковыми для всех пассажиров».
С 1 июля изменятся и канальные скидки на индивидуальные билеты Elron. «Скидка канала в размере пяти процентов будет применяться к индивидуальным билетам, приобретенным онлайн и в автоматах в самом поезде, - добавила Каубер. - Все остальные скидки на индивидуальные билеты останутся прежними - 30 процентов от полной стоимости билета».
Лица в возрасте до 19 лет, школьники, студенты, пенсионеры, инвалиды с ограниченными возможностями, лица старше 65 лет, инвалиды тяжелой и средней степени тяжести в возрасте 17 лет и старше, лица, сопровождающие инвалида до 16 лет, а также лица, сопровождающие лицо с тяжелой инвалидностью, имеют право на скидку 30% от стоимости билета на поезд.
Скидки не распространяются на первый класс поезда. Человек, имеющий право воспользоваться билетом по сниженному тарифу, должен приобрести полный билет для проезда в первом классе.
Дети до семи лет, инвалиды до 16 лет, инвалиды с тяжелыми формами инвалидности, инвалиды по зрению, лица, сопровождающие инвалидов с тяжелыми или глубокими нарушениями зрения, водители или собаки-помощники, сопровождающие инвалидов, имеют право на бесплатный проезд в поездах Elron.
Право на бесплатный или льготный проезд предоставляется при предъявлении документа, подтверждающего право на льготный проезд.