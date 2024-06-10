Этап европейского Гран-при оказался удачным для эстонцев – у нас бронза!

Квалификацию наша сборная прошла со следующими результатами: Трийну Лилиенталь 34 место (621 очко), Бесси Касак 53 место (567 очков), Марис Тетсманн 14 место (676 очков), Робин Яэтма 7 место (700 очков).

Смешанная команда по стрельбе из блочного лука заняла 5-е место в конкуренции среди десяти команд. В дуэлях 1/24 Трийну Лилиенталь выиграла со счетом 6:4 у француженки Луизы Ботте, но Бесси Касак уступила со счетом 2:6 своей сопернице, итальянке Ванессе Ланди, заняв таким образом 33-е место.

В дуэлях 1/16 Трийну Лилиенталь встретилась с украинкой Анастасией Павловой, позже завоевавшей серебряную медаль. Их соперничество завершилось проигрышем Лилиенталь (1:7), которая заняла в общем зачете 17-е место. Этот результат также поднял Трийну Лилиенталь на 49 строк в мировом рейтинге, она сейчас занимает 249-ю позицию.

В дуэлях 1/16 Марис Тетсманн выиграла 141:138 у польки Ксении Маркинтатовой, но в дуэлях 1/8 ей пришлось признать поражение от турчанки Айше Бера Сюзер 143:138, что принесло Тетсманн 9-е место в итоговой таблице.

Робин Яэтма в дуэлях 1/16 встретился с поляком Рафалом Добровольским, у которого выиграл со счетом 146:145. В дуэльных поединках 1/8 Яэтма сумел победить немца Леона Холласта лишь с дополнительной стрелой 143:143. Дуэли ¼ стали для Яэтма завершающими, он проиграл австрийцу Нико Винеру со счетом 143:146, что дало ему 7-е место в общем зачете.

В командном зачете сборная Эстонии по блочному луку в ¼ дуэльных поединков обыграла команду Германии - 152:151. В полуфинале они встретились с сильнейшей командой квалификации, которая позже выиграла золото Гран-при – сборной Турции. Эстонцы проиграли туркам со счетом 152:156. Напряженный матч с Грецией за бронзу, в ходе которого эстонцы перед последней серией отставали от соперников на одно очко, оказался все же успешным – наша сборная выиграла бронзу со счетом 152:149.