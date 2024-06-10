Легкоатлетка расплакалась во время интервью на чемпионате Европы: я больше не могу

Спортсменка не прошла квалификацию и рассказала в интервью о возникших с психическим здоровьем проблемах.

«Я не хочу выживать, я хочу жить. Это достигло того предела, где я перестала справляться», - цитирует Альберг Expressen.

Альберг уже пару лет назад, еще на чемпионате мира в Юджине призналась, что у нее проблемы с психическим здоровьем. Например, по утрам у спортсменки были приступы паники. Альберг нашла специалистов и даже временами чувствовала себя лучше. Но теперь у нее снова возникли проблемы. Она ощущает, что как спортсменка все поставила на карту, но при этом не развивается.

«Самоуверенная девушка, которая когда-то любила жизнь, исчезла», - сказала Альберг Aftonbladet после соревнований.

Альберг еще накануне чемпионата Европы настолько плохо себя чувствовала, что подумывала пропустить его. Тем не менее, она все же участвовала в соревнованиях по метанию молота среди женщин и набрала 65,47. Этого было недостаточно, чтобы выйти в финал.

«Я чувствую себя безнадежной. Я чувствовала себя так весь год. Для меня это уже нормально», - рассказала она каналу SVT сразу после соревнований.

По словам Альберг, она не хочет привлекать к себе внимания, она просто хотела рассказать правду о своем состоянии.