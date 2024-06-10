Сегодня, 10 июня, в 11:10 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на дороге Татра-Отепя-Сангасте в Валгамаа: столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
Фото ⟩ Трагическое ДТП: при столкновении грузовика и легковушки погиб человек
В результате ДТП водитель легковушки получил серьезные травмы и скончался на месте.
Столкновение произошло на повороте, который, по словам местных жителей, крайне опасный, когда дорога мокрая, и поэтому становится скользким. В момент аварии дорога также была мокрой и, по словам водителя грузовика, произошло аквапланирование. Водитель грузовика сказал, он не мог ничего сделать, чтобы предотвратить столкновение. Насколько известно, ранее на этом же месте уже случались тяжелые аварии.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. На данный момент на месте происшествия работает полиция.
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