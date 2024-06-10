Фото Трагическое ДТП: при столкновении грузовика и легковушки погиб человек

Столкновение произошло на повороте, который, по словам местных жителей, крайне опасный, когда дорога мокрая, и поэтому становится скользким. В момент аварии дорога также была мокрой и, по словам водителя грузовика, произошло аквапланирование. Водитель грузовика сказал, он не мог ничего сделать, чтобы предотвратить столкновение. Насколько известно, ранее на этом же месте уже случались тяжелые аварии.