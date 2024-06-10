Кая Каллас: стать комиссаром кому попало не предлагают

«Если говорить о топ-местах, представители Эстонии никогда их не занимали. Решение принимается по конкретному человеку. То, что мое имя упоминается абсолютно везде, является большим признанием и для Эстонии, и для меня. Такого еще никогда не случалось», - сказала Каллас.

«Комиссары будут назначены в августе, после того как президент Еврокомиссии получит мандат. Тогда мы должны будем обсудить это в партии», - сказала она.

«Если будет сделано такое предложение, что крайне маловероятно, но если оно будет сделано, то, конечно, я должна очень серьезно рассмотреть это предложение, поскольку такое не предлагают кому попало, это будет предложено лично мне», - сказала Каллас и добавила, что все-таки не стоит торопить события.

Андрус Ансип заявил в понедельник в передаче Vikerhommik, что не верит, что Кая Каллас получит эту должность, поскольку в предыдущие годы эта должность всегда предоставлялась неожиданному кандидату.