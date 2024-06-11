От политолога Как живется украинцам в Эстонии? Данные социологических опросов

Несмотря на кажущуюся легкость найти и оплатить жилье, условия проживания новоприбывших украинцев не всегда были комфортными.

Так, для 60% опрошенных было «скорее легко» или «очень легко» (соответственно, 40% было «скорее сложно» или «очень сложно») найти жилье в Эстонии. 52% респондентов оплачивали жилье или сами или вместе с родственниками или друзьями, тогда как 48% оплачивали жилье полностью или частично за счет компенсации эстонского правительства или из других источников. При этом, 62% участников опроса проживали в одной квартире с 2 и более (иногда 6 и более) другими жильцами. В 90% случаев они жили с другими украинцами. 62% респондентов (не обязательно те же самые, что и упомянутые ранее) жили в однокомнатных квартирах.

В целом, новоприбывшие украинцы чувствовали себя в относительной безопасности и в дружелюбном окружении.

На вопрос, что больше всего нравится в Эстонии, 56% опрошенных назвали ощущение безопасности и мира для себя и своих детей. Более того, 92% респондентов отметили, что с ними обходятся хорошо. Однако для полноценной жизни просто доброжелательного отношения недостаточно. Поэтому, среди опрошенных, 66% дружили с другими украинцами, 33% – с эстонцами, 4% – с русскими и 1% – с другими национальностями (можно было назвать несколько национальностей, поэтому сумма ответов превышает 100%).

Каждому четвертому новоприбывшему украинцу было сложно найти друзей в Эстонии.