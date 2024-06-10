Партия реформ получила на этих выборах очень ясную обратную связь на свои методы уменьшения бюджетной дыры и непродуманные управленческие решения, но не только. Мы снова увидели, что для значительной части граждан Эстонии принадлежность нашей страны к Западному миру, противостояние России и желание защититься от вероятного вторжения - неприемлемо много. Многие люди искренне считают, что если сказать агрессору «мы за мир», то войны не случится.
От редакции ⟩ Выборы стали протестным голосованием, но Ида-Вирумаа и остальная Эстония протестовали о разном
Традиционно выборы депутатов Европарламента в Эстонии не вызывали ажиотажа. И явка была низкой, и кампании вялыми. В этот раз явка избирателей в стране была выше, чем явка 2019 года, но лишь на самую малость - 37,7% избирателей против 37,6% в 2019 году.
Однако на фоне остальных регионов Эстонии в этот раз отличился Ида-Вирумаа. Явка здесь составила в этот раз 33,6% против 24,3% в 2019 году. Грубая математика позволяет сказать, что на избирательные участки этого региона пришло пять тысяч человек, которые раньше не голосовали.
Более половины голосов Северо-Востока были отданы за оппозиционные силы. 41,4% достались центристам и без малого 20% были отданы за Айво Петерсона - массажиста, без политического опыта и без образования, которое позволило бы эффективно работать в Европарламенте.
По всем объективным показателям он не чета Яне Тоом. При этом денег на избирательную кампанию у его политической силы особо не было. И тем не менее, 11 тысяч человек с гражданством Эстонской республики захотели видеть именно его в Европарламенте.
Тот факт, что Петерсон находится под стражей и может быть осужден за антигосударственную деятельность, для его электората был не минусом кандидата, а скорее плюсом. За что проголосовали эти люди, понятно в том числе правительству.
Вчера, еще до объявления результатов голосования, премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас сказала своим однопартийцам, что жители Ида-Вирумаа раздражены решениями правительства: и переносом танка, и происходящим в связи с войной в Украине.
К раздражителям для огромной части избирателей с Северо-Востока относятся, очевидно, отношения государства и православной церкви, постоянные проблемы и неудобства на границе с Россией и переход русских школ на эстонский язык. Партия премьер-министра и сама Кая Каллас это осознают.
Председатель партии «Отечество» Урмас Рейнсалу тоже вчера озвучил очевидное: «Эти выборы были своеобразным референдумом о доверии правительству Каи Каллас. Думаю, что послан громкий сигнал правительству о необходимости изменить политический курс».
Другое дело, что Урмасу Рейнсалу вряд ли придет в голову менять политический курс в ту сторону, в которую его хотел бы повернуть избиратель Айво Петерсона или Яны Тоом.
«Отечество» явно не стало бы ничего менять ни в школьной реформе, ни в отношениях с Россией, ни с церковью, которая от российского подчинения не хочет избавляться, так что протест протесту - рознь.
Интересен результат Центристской партии. Прогнозы аналитиков и экзит-полы перед выборами склонялись к тому, что центристы в этот раз пролетят как фанера над Парижем, не получив ни одного мандата.
Этого не произошло. Для партии, которую все давно хоронят, один мандат из семи разыгранных - результат скорее хороший. Но есть одно «но». Айво Петерсон. Один в списке, без избирательной кампании, без денег, сидя в тюрьме, он собрал лишь на несколько тысяч голосов меньше, чем Яна Тоом.
Тоом провела в Европарламенте десять лет и вела очень агрессивную избирательную кампанию. Для нее лично результат на этих выборах - скорее оглушительно провальный.
Тот факт, что из 11 топовых кандидатов только два - представители правящей коалиции, говорит о преобладании протестного голосования по всей Эстонии. Но вот протестовали жители Эстонии против разных вещей, и налоговая политика среди них - не единственный раздражитель.
Очевидно, партия Koos и дальше будет отгрызать от центристского пирога большие куски. Партия реформ получила на этих выборах очень ясную обратную связь на свои методы уменьшения бюджетной дыры и непродуманные управленческие решения, но не только.
Мы снова увидели, что для значительной граждан Эстонии сама идентификация этой страны как части западного мира, противостояние России и желание защититься от вероятного вторжения - неприемлемо много. Люди считают, что если сказать агрессору «мы за мир», то войны не случится.