От редакции Выборы стали протестным голосованием, но Ида-Вирумаа и остальная Эстония протестовали о разном

Традиционно выборы депутатов Европарламента в Эстонии не вызывали ажиотажа. И явка была низкой, и кампании вялыми. В этот раз явка избирателей в стране была выше, чем явка 2019 года, но лишь на самую малость - 37,7% избирателей против 37,6% в 2019 году.

Однако на фоне остальных регионов Эстонии в этот раз отличился Ида-Вирумаа. Явка здесь составила в этот раз 33,6% против 24,3% в 2019 году. Грубая математика позволяет сказать, что на избирательные участки этого региона пришло пять тысяч человек, которые раньше не голосовали.

Более половины голосов Северо-Востока были отданы за оппозиционные силы. 41,4% достались центристам и без малого 20% были отданы за Айво Петерсона - массажиста, без политического опыта и без образования, которое позволило бы эффективно работать в Европарламенте.

По всем объективным показателям он не чета Яне Тоом. При этом денег на избирательную кампанию у его политической силы особо не было. И тем не менее, 11 тысяч человек с гражданством Эстонской республики захотели видеть именно его в Европарламенте.

Тот факт, что Петерсон находится под стражей и может быть осужден за антигосударственную деятельность, для его электората был не минусом кандидата, а скорее плюсом. За что проголосовали эти люди, понятно в том числе правительству.