Ансип: Каллас уедет в Брюссель, а у Эстонии появится новый премьер-министр

«Думаю, Кая Каллас не побрезгует ни одним из постов в Еврокомиссии. Я не согласен с теми, кто считает, что есть важные и менее важные должности. Это зависит и от того, насколько серьезно человек относится к своей работе. Нынешняя политика Эстонии для Партии реформ, безусловно, зашла в тупик, и на это обратил внимание и избиратель», - цитирует Rus.ERR Ансипа, который добавил, что хотел бы видеть новым лидером Партии реформ Кристана Михала.