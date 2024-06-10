Глава правительства Кая Каллас не откажется от поста в Еврокомиссии, к концу лета у Партии реформ будет новый лидер, а у Эстонии - новый премьер-министр, считает бывший премьер-министр и евродепутат Андрус Ансип.
Ансип: Каллас уедет в Брюссель, а у Эстонии появится новый премьер-министр
«Думаю, Кая Каллас не побрезгует ни одним из постов в Еврокомиссии. Я не согласен с теми, кто считает, что есть важные и менее важные должности. Это зависит и от того, насколько серьезно человек относится к своей работе. Нынешняя политика Эстонии для Партии реформ, безусловно, зашла в тупик, и на это обратил внимание и избиратель», - цитирует Rus.ERR Ансипа, который добавил, что хотел бы видеть новым лидером Партии реформ Кристана Михала.
Напомним, что Партия реформ, получившая один мандат на выборах в Европарламент, набрала 65 150 голосов. После Урмаса Паэта, который пролучил 35 177 голоса и останется в Европарламенте, вторым по количеству поданных за него голосов стал Ханно Певкур, за которого проголосовали 9 290 человек.
Марко Михкельсон набрал 7565, Луукас Кристьян Ильвес - 5055, Йоко Алендер - 3362, а Хана Лахе - 3257 голосов. Маарья Метстак получила 272, а Мария Юферева-Скуратовская - 187 голосов.