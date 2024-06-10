«Под руководством [премьер-министра] Каи Каллас мы дошли до бюджетного хаоса, - отметил нынешний член Европейского парламента Ансип. - Здесь невозможно обвинить предшественников, все это организовала Каллас, и избиратели сейчас дали этому свою оценку. Партия потеряла 22 000 голосов и одно место в Европарламенте - обвинять избирателей в этом неуместно. Это принижение народа, а не учеба на ошибках».

По словам Ансипа, это не внутренний вопрос партии, а проблема, касающаяся всей страны: «Мы не можем позволить себе, чтобы в то время, когда доходы государства растут, как на дрожжах, у нас был бюджетный дефицит в 3,5 процента. Это слишком высокая цена для народа, и под руководством Каллас мы не выйдем из такого кризиса. Моя рекомендация однозначна: премьер-министр должна уйти в отставку».

Говоря о себе, Ансип упомянул, что жил запрограммированной жизнью 26 лет и теперь хочет попробовать что-то другое. «Честно говоря, я еще не успел почувствовать, каков он, обычный день без обязательств, - признался Ансип, чей мандат в Европарламенте заканчивается 16 июня. Он добавил, что коробки с вещами уже прибыли в Эстонию, но мебель еще требует перевозки, договоры нужно расторгнуть, а почтовый ящик привести в порядок. - На этот раз я сяду в самолет с несколько другим настроением - как человек, покидающий свой пост и завершающий дела».

Ансип выразил уверенность, что Каллас займет высокую должность в Брюсселе. «В принципе, я не разделяю мнения, что существуют более и менее влиятельные должности комиссаров. Насколько влиятельной станет эта должность, зависит от кандидата на пост комиссара. Все комиссары определенно необходимы Европе, - сказал он. - Верю, что осенью у Эстонии будет новый премьер-министр. Народ Эстонии надеется, что она (Каллас) уйдет. Мой предпочтительный кандидат на пост главы правительства - Кристен Михал».

Напомним, что Партия реформ, получившая один мандат на выборах в Европарламент, набрала 65 150 голосов. После Урмаса Паэта, который пролучил 35 177 голоса и останется в Европарламенте, вторым по количеству поданных за него голосов стал Ханно Певкур, за которого проголосовали 9 290 человек.

Марко Михкельсон набрал 7565, Луукас Кристьян Ильвес - 5055, Йоко Алендер - 3362, а Хана Лахе - 3257 голосов. Маарья Метстак получила 272, а Мария Юферева-Скуратовская - 187 голосов.