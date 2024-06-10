Эстонский легкоатлет Расмус Мяги в понедельник прошел из полуфинала в финал в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.
Эстонский бегун Расмус Мяги прошел в финал чемпионата Европы
Как сообщили BNS в Союзе легкой атлетики, Мяги начал соревнования сразу с полуфинала, поскольку ему не пришлось участвовать в отборочных забегах из-за своего достаточно высокого рейтинга. Мяги выиграл второй полуфинал со временем 48,43, что является его лучшим временем в этом сезоне.
Финал в беге на 400 метров с барьерами запланирован на вечер вторника.