Эстонский бегун Расмус Мяги прошел в финал чемпионата Европы

Как сообщили BNS в Союзе легкой атлетики, Мяги начал соревнования сразу с полуфинала, поскольку ему не пришлось участвовать в отборочных забегах из-за своего достаточно высокого рейтинга. Мяги выиграл второй полуфинал со временем 48,43, что является его лучшим временем в этом сезоне.