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Эстонский бегун Расмус Мяги прошел в финал чемпионата Европы

rus.postimees.ee
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Расмус Мяги (справа).
Расмус Мяги (справа). Фото: Anne-christine Poujoulat

Эстонский легкоатлет Расмус Мяги в понедельник прошел из полуфинала в финал в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы по легкой атлетике в Риме.

Как сообщили BNS в Союзе легкой атлетики, Мяги начал соревнования сразу с полуфинала, поскольку ему не пришлось участвовать в отборочных забегах из-за своего достаточно высокого рейтинга. Мяги выиграл второй полуфинал со временем 48,43, что является его лучшим временем в этом сезоне.

Финал в беге на 400 метров с барьерами запланирован на вечер вторника.

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