Балтийское море может стать географически самой обширной зоной загрязнения таллием, когда-либо зарегистрированной, сообщает tv3.lv со ссылкой на литовское общественное СМИ LRT.
Один из самых токсичных металлов находится на дне Балтийского моря. Что это значит?
СМИ ссылается на последнее исследование ученых из США и Германии, которые пришли к выводу, что за последние 80 лет от 20 до 60 процентов обнаруженного в Балтийском море токсичного тяжелого металла таллия попало туда из-за деятельности человека, передает RUS TVNET.
Научный сотрудник Центра наук о жизни Вильнюсского университета Вайда Сурвилиене приветствует проведенные исследования, поскольку пока мало информации о том, как тяжелый металл - таллий - влияет на окружающую среду и живые организмы.
«Всегда интересно, когда внимание уделяется менее часто встречающимся материалам. (..) Хотя таллий считается одним из самых вредных тяжелых металлов, который более вреден, чем кадмий, свинец и даже ртуть, исследований его влияния на экосистемы не так много», - говорит исследовательница.
Также научный сотрудник Института морских исследований Клайпедского университета Сергей Суздалев отмечает, что таллий не входит в список тяжелых металлов, которым уделяется большое внимание со стороны европейских ученых.
Факты
- Распространение таллия в Балтийском море связано с производством цемента, сжиганием угля и металлургической промышленной деятельностью;
- Таллий, как и другие тяжелые металлы, «движется» по пищевой цепи – сначала он накапливается в растениях и рыбах;
- Высокие дозы таллия в организме человека или частый контакт с ним могут вызвать проблемы со здоровьем;
- Концентрация таллия в воде Балтийского моря низкая. Однако большая часть этого металла находится на морском дне;
- По мнению ученых, наибольший вклад в загрязнение тяжелыми металлами Балтийского моря и других стран мира вносят страны Африки и Азии;
- По общему химическому загрязнению Балтийское море по-прежнему входит в пятерку самых загрязненных морей мира.
Ученый из Клайпедского университета поясняет, что главным загрязнителем окружающей среды тяжелыми металлами являются металлические инструменты, транспортные средства и другие промышленные предприятия, занимающиеся производством.
Таллий, как и другие тяжелые металлы, попадает в окружающую среду и естественным путем, например, при лесных и торфяных пожарах, извержениях вулканов, но основным источником таллия в экосистеме является сжигание угля.
«Считается, что в результате деятельности человека ежегодно в окружающую среду попадает около 5000 тонн таллия, из которых 1000 тонн образуется в результате сжигания угля», - говорит ученый из Клайпедского университета.
Американские и немецкие ученые, изучавшие распространение таллия в Балтийском море, пишут в своем исследовании, что точные причины увеличения количества таллия пока неизвестны, но указывают на то, что Вторая мировая война, сжигание угля и деятельность металлургической промышленности могла оказать на это существенное влияние.
Таллий, как и другие тяжелые металлы, накапливается в организме животных
Литовские ученые отмечают, что - говоря о тяжелых металлах, следует помнить, что они являются «вечными загрязнителями», поскольку в природе не разлагаются, а лишь меняют свое место и накапливаются. Это одна из причин, почему они так опасны.
«Сначала они попадают в атмосферу, затем циркулируют в атмосфере, под действием природных сил попадают в воду, почву и т. д. Попадая в воду, они попадают в рыб и другие живые организмы, которые там обитают», - говорит Суздалев.
Сурвилиене же объясняет, что цикл таллия в данном случае мало чем отличается от цикла других тяжелых металлов, и после загрязнения воды он со временем накапливается в рыбах и даже тюленях.
«Таллы хорошо накапливается в растениях, затем продвигается вверх по пищевой цепи через беспозвоночных и рыб, наконец достигая максимальной концентрации у крупнейших морских млекопитающих. В Балтийском море это тюлени», - поясняет ученая.
Ученые говорят, что проведенное на данный момент исследование дает некоторое представление о том, как таллий распространяется в организме животного.
«Он накапливается в печени, костях, мозге, почках, желудке, легких, селезенке и коже головы… Он также содержится в волосах, ногтях, слезах и грудном молоке», - говорит Сурвилиене и добавляет, что таллий может отрицательно влиять на репродуктивную систему млекопитающих при длительном воздействии.
С другой стороны, представитель Управления общественного здравоохранения Вильнюса Матас Будрюнас напоминает, что «путешествуя по пищевой цепи, тяжелые металлы могут попасть и в организм человека, например, при употреблении в пищу рыбы или других пищевых продуктов»".
Говоря о таллии, специалист говорит, что высокие дозы этого металла или частый контакт с ним могут вызвать проблемы со здоровьем.
Концентрация таллия в воде Балтийского моря низкая
На данный момент бояться не стоит. Ученые, изучавшие загрязнение Балтийского моря таллием, обнаружили, что, хотя его распространенность в этом районе очень высока, возможно, даже самая высокая в мире, его количество в морской воде невелико.
Большая часть таллия сосредоточена в морских отложениях, из которых он может выделяться, загрязняя дно.
«Как вы знаете, Балтийское море является одним из самых загрязненных в мире, с крупнейшими бескислородными участками дна. Эти зоны, богатые ионами серы, притягивают и накапливают таллий. Однако риски возникают при перемещении этих территорий, например, при строительстве газопровода, различных военных учениях или других мероприятиях, в эти территории попадает кислород, и это может вызвать повышение концентрации растворенного таллия», - поясняет исследователь Вильнюсского университета.
Часть Балтийского моря вымерла. Для достижения хорошего экологического статуса потребуются столетия
В прошлом году проблема загрязнения Балтийского моря также освещалась в программе TV3 Pēdas. Kas paliek pēc tevis?, в которой говорилось о том, что часть Балтийского моря «мертва» и потребуются столетия, чтобы море пришло в хорошее экологическое состояние.
Руководительница Программы WWF по Балтийскому морю и пресной воде Магда Йентгена рассказала программе, что Балтийское море уникально, оно похоже на большое озеро - с медленным водообменом. Балтийское море также является одним из крупнейших солоноватых водоемов в мире, поэтому здесь сложилась уникальная экосистема.
«Обмен воды в Балтийском море происходит раз в 30 лет. Все, что мы помещаем в Балтийское море, остается там надолго. Поэтому восстановление идет медленно», - сказала Йентгена.
На Балтийское море в основном влияют сельское хозяйство и сточные воды. Однако Йентгена отметил, что загрязнение сточных вод уменьшилось, поскольку после Советского Союза в Латвии было построено несколько очистных сооружений.
«Загрязнение по-прежнему исходит от сельскохозяйственного сектора. Мы удобряем поля, потому что хотим получить лучший урожай. Мы часто не задумываемся об этом удобрении так, как следовало бы, поэтому большая его часть - до 80% удобрений - смывается в реки и озера и попадает в море. Это удобрение помогает растениям расти в поле, так почему бы ему не помочь растениям расти в море? Он делает то же самое, и вот здесь возникает большая проблема - мы перекармливаем море, растения растут, и это разрушает экосистему. Затем мы добавляем сверху чрезмерный вылов рыбы, который нарушает пищевые цепочку в море, увеличивается рост водорослей... Проблем в море действительно много», - рассказала в программе Йентгена.
В результате загрязнения размножаются водоросли, что создает бескислородные зоны в море - около трети Балтийского моря мертво.