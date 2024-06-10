Один из самых токсичных металлов находится на дне Балтийского моря. Что это значит?

Сурвилиене же объясняет, что цикл таллия в данном случае мало чем отличается от цикла других тяжелых металлов, и после загрязнения воды он со временем накапливается в рыбах и даже тюленях.

«Таллы хорошо накапливается в растениях, затем продвигается вверх по пищевой цепи через беспозвоночных и рыб, наконец достигая максимальной концентрации у крупнейших морских млекопитающих. В Балтийском море это тюлени», - поясняет ученая.

Ученые говорят, что проведенное на данный момент исследование дает некоторое представление о том, как таллий распространяется в организме животного.

«Он накапливается в печени, костях, мозге, почках, желудке, легких, селезенке и коже головы… Он также содержится в волосах, ногтях, слезах и грудном молоке», - говорит Сурвилиене и добавляет, что таллий может отрицательно влиять на репродуктивную систему млекопитающих при длительном воздействии.

С другой стороны, представитель Управления общественного здравоохранения Вильнюса Матас Будрюнас напоминает, что «путешествуя по пищевой цепи, тяжелые металлы могут попасть и в организм человека, например, при употреблении в пищу рыбы или других пищевых продуктов»".

Говоря о таллии, специалист говорит, что высокие дозы этого металла или частый контакт с ним могут вызвать проблемы со здоровьем.

Концентрация таллия в воде Балтийского моря низкая