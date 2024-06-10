Видео Агрессивный водитель BMW обгоняет как в кино, но попадает в аварию

Сообщается, что 6 июня группа молодых людей безрассудно каталась на машине. Поездка транслировалась в прямом эфире в интернете, но была прервана, когда произошла авария.

В опубликованном в соцсетях видео присутствует не оригинальный звук, а музыка.

«В видео присутствует музыка, поскольку если бы музыки не было, нам пришлось бы слушать русскую музыку и грубую лексику», - говорится в подписи к ролику, который был размещен в социальных сетях.

На видео запечатлено, как автомобиль BMW агрессивно едет на большой скорости по улицам Вильнюса. Водитель красуется, обгоняя одну машину за другой.

Через некоторое время BMW пытается повернуть направо, но врезается в островок безопасности. Пассажир в этот момент роняет телефон.

СМИ сообщают, что водитель ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Видео: Агрессивный водитель BMW мчится по улицам Вильнюса