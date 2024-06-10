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Видео У самолета оторвало нос. Виноват незамеченный аппаратурой град и изменение климата

Иван Скрябин
, журналист
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Самолет А320 австрийских авиалиний.
Самолет А320 австрийских авиалиний. Фото: IPA MilestoneMedia/PA Images

Самолет австрийских авиалиний чудом избежал катастрофы после того, как ему в буквальном смысле оторвало нос. Внезапный град в небе над ЕС не смогли засечь вовремя.

Пассажирский самолет А320 Austrian Airlines, следовавший из Испании домой, едва не потерпел крушение. Рейс из Пальма-де-Майорки в Вену 9 июня попал под град, почти лишившись герметичности салона. Лайнеру в буквальном смысле оторвало нос, свидетельствуют фотографии очевидцев.

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