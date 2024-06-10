Мартин Хельме об обвинениях в адрес отца: удручающая клевета

Полный текст поста Хельме:

Как грустно видеть, до каких методов дошли бывшие хорошие соратники по партии. Хенн Пыллуаас утверждает, что Март Хельме на заседании правления восхвалял священную войну Путина в Украине. Удручающая клевета.

Во-первых, это было заседание фракции, а не правления.

Во-вторых, Март ясно сказал, что, поскольку большинство людей не знакомы с исходным заявлением Кирилла, а он прочитал его, то он пересказывает его для членов фракции. Он пересказал оригинальный текст. Если кто-то утверждает, что не понял, что это не личная позиция Марта, а пересказ заявления Кирилла, то он должен быть либо совершенно глупым, либо лживым и злонамеренным до мозга костей.

Как возможно, что люди, которые до сих пор называли себя консерваторами, опустились до того, чтобы, как SALK (фонд «Либеральный гражданин» - прим. ред.), размахивать кремлевской картой против своих же однопартийцев, прекрасно зная, что это просто не соответствует истине? Должно быть понятно, что распространение столь чрезвычайно заряженной идеологической лжи в широкие массы вредит не только однопартийцу, но и всей партии!

К сожалению, это стало закономерностью. У нас больше нет возможности обсуждать или спорить по вопросам в правлении партии или фракции, чтобы это не было искажено и представлено в либеральных мейнстримных СМИ, где это с удовольствием используют для нападок на EKRE.

То, что так называемые приверженцы демократии делают сейчас со своей партией, просто печально и удручающе.