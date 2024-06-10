Экономист о выборах в Европарламент: изменение в европейскую политику может внести избрание Трампа президентом США

Перевод: Сергей Светлов

Мертсина отметил, что хотя правые и крайне правые партии получили места в Европарламенте, а зеленые потеряли, центристы сохранили свое большинство.

«Тем не менее, результаты выборов показали, что многие европейцы недовольны внешней политикой Европы и иммиграцией, экономической ситуацией и затратами на достижение климатических целей», - сказал он.

По словам Мертсина, Европейская комиссия и парламент должны это учитывать. Давление крайне правых партий по многим вопросам усилится, но то, смогут ли они частично продвинуть свои интересы, зависит от их сотрудничества друг с другом и с другими, что, несомненно, является для них вызовом. Поскольку Европа, вероятно, продолжит увеличивать расходы на оборону, это приведет к вопросу о финансировании и устойчивости государственных финансов.

«Большие изменения в европейскую политику может внести избрание Дональда Трампа президентом США. Зеленые потеряли места в парламенте, что дало больше сил правым, выступающим против выполнения климатических целей. Однако большая часть соглашений, связанных с европейским зеленым курсом, уже заключена, и центристы также должны поддерживать это соглашение», - отметил Мертсина.