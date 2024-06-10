В ночь на понедельник полицейские помогли вернуть домой шестилетнего мальчика, который бродил один по Тырва.
Счастливый конец: полиция помогла вернуть домой ребенка, бродящего в ночи
Перевод: Сергей Светлов
Лыунаская префектура сообщила в социальных сетях, что в ночь на понедельник полиция получила звонок от бдительного человека, который рассказал, что маленький ребенок бродит ночью один по Тырва.
Поскольку родителей мальчика поблизости не было, а сам ребенок стоял в местном водоеме, прохожий счел необходимым позвонить в Центр тревоги.
Отреагировавший на вызов полицейский патруль нашел ребенка. Оказалось, что это местный шестилетний мальчик, который не мог объяснить полицейским, где он живет и кто его родители. Полиция с помощью коллег и социальных сетей начала выяснять, куда необходимо вернуть мальчика.
Когда полиция нашла родителей, выяснилось, что один из них был на ночной смене, а второй был дома, но забыл запереть дверь, через которую мальчик и вышел на улицу.
«К счастью, все закончилось хорошо, но перед началом длинных летних каникул напоминаем родителям о необходимости следить за своими детьми. Это касается как старших, так и младших детей», - передала Лыунаская префектура.