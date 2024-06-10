«Аморально, но эффективно»: как и какой ценой ЧВК «Вагнер» захватывала Бахмут

Судя по нашим данным, в большинстве наборов заключенных, которых вербовали в течение января, выживаемость составляла уже 50%, а не 75% как в летних и осенних.

29 января Пригожин рапортует о захвате деревни Благодатное к северу от Бахмута - за неделю штурма он теряет 1002 человека. Это примерно по восемь трупов на каждого жителя деревни (по довоенным данным). 96% погибших «Вагнера» в этот период были заключенными.

«Честно скажу. Это гениально. Жестокая, аморальная, но эффективная тактика. Она сработала», - так оценил украинский военный, оборонявший Бахмут, свой опыт столкновения с волновыми атаками заключенных-вагнеровцев.

При этом уровень потерь наемников, завербовавшихся «с воли», оставался стабильно невысоким вплоть до марта 2023 года: в среднем гибли 40-50 человек в неделю.

«Первые вербовки заключенных были направлены на то, чтобы привлечь на фронт осужденных с военным опытом. Отношение к ним не отличалось от отношения к другим военнослужащим. Но позже заключенных стали набирать в качестве расходного материала. Их стали по-другому использовать на поле боя, и это в итоге привело к неравенству в соотношении потерь [между двумя категориями наемников]», - говорит Джек Уотлинг.

Солдат ведет огонь из укрытия. Фото: Getty Images

Позднее ​​Пригожин признавал, что после захвата Бахмута «Вагнер» потерял боевой потенциал, поэтому наемники были выведены с фронта для передышки и доукомплектования.

Но «Бахмутская мясорубка» дорого обошлась и России, и Украине, отмечает военный эксперт Джек Уотлинг:

«Украинцам удалось вынудить Россию потратить огромные силы на захват Бахмута. ВСУ при этом понесли гораздо меньшие потери. Но это были существенно более опытные военнослужащие, чем их оппоненты. Получается, что в битве за Бахмут Украина потеряла больше опытных бойцов, чем Россия».

При этом захват Бахмута был значимым событием не только с политической точки зрения. Его значение в условиях текущего наступления России только растет.

Эксперт добавляет: «Закрепившись в Бахмуте, Россия впоследствии смогла беспрепятственно продвигаться к Часову Яру, который является гораздо более важной целью. Как только и этот населенный пункт будет захвачен, Россия сможет угрожать ключевым логистическим узлам украинской обороны в Донбассе».

Редактор Би-би-си - Анастасия Лотарева