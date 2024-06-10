В Польше произошел взрыв на заводе, производящем оружие для Украины

Взрыв произошел в центре ракетного топлива, введенном в эксплуатацию несколько лет назад, уточнила глава завода Эльжбета Сренявска. В результате погиб 59-летний сотрудник предприятия, еще один получил ранения.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции заявил, что пока нет оснований предполагать, что за взрывом стоит какая-то внешняя сила.

Wyborcza отмечает, что на заводе уже происходили два взрыва, оба - в 2021 году. В апреле 2021 года погибла 48-летняя сотрудница, в сентябре - 41-летняя сотрудница. В обоих случаях причиной взрывов стало несоблюдение техники безопасности.

Завод Mesko производит оружие в том числе для ВСУ. В 2023 году предприятие сообщало, что совместно с украинской компанией ARTeM запускает производство 125-мм танковых боеприпасов. В том же сообщении польский завод отчитывался, что уже поставил Украине боеприпасы малого калибра и реактивные заряды, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.

В мае польский премьер-министр Дональд Туск сообщал, что в стране арестованы более десяти человек, которых обвиняют в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Среди арестованных есть граждане Украины, Беларуси и Польши. В качестве примера диверсий Туск привел попытку поджога завода по производству красок во Вроцлаве. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда тогда же говорил, что за последние дни в стране произошли несколько серьезных пожаров, причиной которых, вероятно, были поджоги.