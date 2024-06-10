ГАЛЕРЕЯ Яблоку негде упасть! Стинг вышел на сцену

Суперзвезда Стинг вышел на сцену в Тарту в 21:30. До выступления Стинга зрители наслаждались выступлением певицы Джорданы Анжи, которая начала в 20:30. Смотрите фотографии с Тартуского певческого поля, где Стинг сегодня выступает в рамках своего тура My Songs!