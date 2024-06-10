Суперзвезда Стинг вышел на сцену в Тарту в 21:30. До выступления Стинга зрители наслаждались выступлением певицы Джорданы Анжи, которая начала в 20:30. Смотрите фотографии с Тартуского певческого поля, где Стинг сегодня выступает в рамках своего тура My Songs!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яблоку негде упасть! Стинг вышел на сцену
Легендарный композитор и певец Стинг уже выступал перед публикой в странах Америки, Европы, Азии и Австралии в рамках мирового турне My Songs! Эстонский концерт является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024 года.