МОЖЕТ ПОПАСТЬ В БЕДУ Полиция разыскивает пропавшего 31-летнего Каупо

В понедельник, 10 июня, в Центр тревоги поступило сообщение, что из дома попечения в Тарту ушел 31-летний Каупо. Из-за своего состояния здоровья он может запутаться и неправильно воспринимать окружающую среду.

По словам близких, Каупо может находиться в Вильянди или двигаться в сторону Вильянди. Полицейские проверили возможные места пребывания мужчины, но пока безрезультатно, и поиск продолжается.

Рост Каупо - 180 см, он худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. При выходе из дома попечения на нем были серые спортивные штаны и темная футболка.

Полиция просит всех, кто видел Каупо или знает его местонахождение, сообщить об этом по телефону Центра тревоги 112.