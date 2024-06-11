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Касса: к осени уровень безработицы в Эстонии снова начнет расти

rus.postimees.ee
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Фото: Marko Saarm

Количество безработных в Эстонии снижается 15-ю неделю подряд, пишет Rus.ERR.

По состоянию на 9 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 48 436 человек - примерно на 650 меньше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился, но равен 12,4%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,2%.

По оценке Кассы страхования от безработицы, в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит понемногу снижаться, но к осени, когда показатель снова начнет расти, в Эстонии вряд ли будет менее 50 000 безработных.

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