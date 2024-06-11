Касса: к осени уровень безработицы в Эстонии снова начнет расти

По состоянию на 9 июня, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 48 436 человек - примерно на 650 меньше, чем неделей ранее.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он снизился, но равен 12,4%.

Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,2%.

По оценке Кассы страхования от безработицы, в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит понемногу снижаться, но к осени, когда показатель снова начнет расти, в Эстонии вряд ли будет менее 50 000 безработных.