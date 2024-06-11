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Бывший главный тренер сборной Эстонии уже нашел новую работу

rus.postimees.ee
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Томас Хэберли.
Томас Хэберли. Фото: Jana Pipar/jalgpall.ee

Недавно покинувший пост главного тренера сборной Эстонии по футболу Томас Хэберли возглавил швейцарский клуб «Серветт» из Женевы, сообщает RusERR.

С января 2021 года по июнь 2024 года швейцарский специалист Томас Хеберли был наставником сборной Эстонии по футболу. При Хеберли сборная Эстонии одержала 10 побед при 6 ничьих и 20 поражениях. В 2021-м эстонские футболисты выиграли Кубок Балтии.

Бывший главный тренер женевского клуба Рене Вайлер теперь будет работать спортивным директором «Серветта».

В минувшем сезоне клуб выиграл Кубок Швейцарии и занял третье место в национальном первенстве.

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