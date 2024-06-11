Бывший главный тренер сборной Эстонии уже нашел новую работу

С января 2021 года по июнь 2024 года швейцарский специалист Томас Хеберли был наставником сборной Эстонии по футболу. При Хеберли сборная Эстонии одержала 10 побед при 6 ничьих и 20 поражениях. В 2021-м эстонские футболисты выиграли Кубок Балтии.