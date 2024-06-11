Опрос: 85 процентов работников занимаются в рабочее время личными делами

По словам 85% работников, основной причиной отрыва от работы является необходимость посетить врача или решить другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, 75% респондентов ссылаются на неотложные личные дела, а 38% - на необходимость сократить рабочий день, когда рабочие задачи выполнены или работы не хватает.

Почти 65% респондентов отметили, что использование личного времени на работе является согласованной и нормальной практикой в их компании. Работники обрабатывающей промышленности чаще всего выполняют личные дела в рабочее время.

«Результаты опроса не удивительны, учитывая переход на гибридные модели работы во многих компаниях, - говорит эксперт по подбору персонала CV.ee Андра Рэнд. - Они ясно показывают, что сотрудникам нужна большая гибкость, чтобы сбалансировать работу и личные обязанности».