Вт, 11.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Опрос: 85 процентов работников занимаются в рабочее время личными делами

BNS
Copy
Клавиатура.
Клавиатура. Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Экспресс-исследование рынка труда, проведенное порталом вакансий CV.ee, показало, что 85 процентов опрошенных работников занимались личными делами в рабочее время, тратя на это от одного до двух часов в день.

По словам 85% работников, основной причиной отрыва от работы является необходимость посетить врача или решить другие проблемы со здоровьем.

Кроме того, 75% респондентов ссылаются на неотложные личные дела, а 38% - на необходимость сократить рабочий день, когда рабочие задачи выполнены или работы не хватает.

Почти 65% респондентов отметили, что использование личного времени на работе является согласованной и нормальной практикой в их компании. Работники обрабатывающей промышленности чаще всего выполняют личные дела в рабочее время.

«Результаты опроса не удивительны, учитывая переход на гибридные модели работы во многих компаниях, - говорит эксперт по подбору персонала CV.ee Андра Рэнд. - Они ясно показывают, что сотрудникам нужна большая гибкость, чтобы сбалансировать работу и личные обязанности».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх