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Галерея Красноармейцев перезахоронили на другом конце кладбища Сил обороны

Уве Гнадентайх
, журналист
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В связи с восстановлением дороги к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы на прошлой неделе на кладбище Сил обороны в Таллинне были перезахоронены останки 36 красноармейцев.

Красноармейцев перезахоронили на другом конце кладбища, на углу Фильтри-теэ, где было свободное место. По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, останки 36 красноармейцев были перезахоронены, родственники троих покойных захотели, чтобы их близких предали земле в другом месте.

«Панихида прошла солидно и достойно, в ней участвовали и некоторые потомки перезахороненных, православный священник читал молитву», - рассказал Лилль.

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