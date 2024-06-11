В связи с восстановлением дороги к памятнику кавалерам ордена Креста Свободы на прошлой неделе на кладбище Сил обороны в Таллинне были перезахоронены останки 36 красноармейцев.
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Галерея ⟩ Красноармейцев перезахоронили на другом конце кладбища Сил обороны
Красноармейцев перезахоронили на другом конце кладбища, на углу Фильтри-теэ, где было свободное место. По словам директора Эстонского военного музея Хеллара Лилля, останки 36 красноармейцев были перезахоронены, родственники троих покойных захотели, чтобы их близких предали земле в другом месте.