Расширение полигона в Нурсипалу: местные жители могут столкнуться с очередной бедой

Согласно проведенному исследованию, пару раз в год в дни учений с максимальным количеством выстрелов и самыми высокими уровнями звуковой мощности норма будет превышена.

Исследование показало, что в типичные дни активных учений в 2023 году (до 100 дней в году) и в дни с максимальным количеством выстрелов (до 20 дней в году) уровень шума вблизи жилых домов, ближайших к полигону, не превышал норму.

Ситуация изменится с расширением полигона, когда в дни с максимальным количеством выстрелов и при использовании оружия с наибольшей звуковой мощностью, например, самоходных артиллерийских установок K9, вблизи ближайших жилых домов суточный предел (65 децибел) будет превышен. В обеих ситуациях в год бывает 1-2 таких дня.