Строительство ветки в порт Ванасадам, которое по большей части планируется завершить в этом году, обойдется на 6,6 млн евро дороже, пишет Rus.ERR со ссылкой на руководителя отдела проектирования и строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандар Йыэсаар.

До сих пор стоимость трамвайной ветки оценивалась в 46 млн евро, и, по словам Йыэсаара, из Фонда восстановления Таллинн получит 36,5 млн евро, но 6,6 млн евро, на которые подорожает строительство, придется изыскать из городского бюджета.

Масштабные работы по реконструкции железнодорожного переезда Тонди и улицы Котка, начавшиеся в прошлом году, также подорожали: в начале работ было заявлено, что они обойдутся в 8,8 млн евро, но теперь стоимость приближается к десяти млн евро.

Ремонт улицы Ластекоду, который еще не начался, также обойдется дороже, чем ожидалось: договор на строительство был заключен 23 мая, и на данный момент, по словам Йыэсаара, трудно сказать, во сколько обойдутся работы.