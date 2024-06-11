Flixbus открывает пять новых автобусных маршрутов в города Европы

«Новые автобусные маршруты являются частью стратегии FlixBus сделать путешествия максимально доступными для многих», - прокомментировала открытие новых маршрутов коммерческий директор FlixBus Камила Залевска.

В июле откроются новые маршруты FlixBus из Таллинна и Нарвы по направлениям: Таллинн - Рига, Таллинн - Рига - Вильнюс, Таллинн - Варшава - Берлин, Нарва - Рига, Нарва - Тарту - Рига - Вильнюс. Ранее у FlixBus не было маршрута из Нарвы в Ригу и Вильнюс.

«С новыми маршрутами, начинающимися в Нарве, мы расширяем возможности путешествий для местных жителей, предлагая более удобные способы добраться до столиц стран Балтии», - подтвердила Залевска.

Коммерческий директор добавила, что количество пассажиров, отправляющихся из Таллинна и других городов Эстонии, постоянно растет, что подтверждает, что люди ценят доступные и устойчивые варианты путешествий.

«Кроме того, авиасообщение с многими европейскими городами отсутствует или слишком дорого для многих. Есть также те, кто избегает полетов из-за большого экологического следа или страха перед полетами», - пояснила Залевска. Коммерческий директор добавила, что в связи с ростом числа пассажиров FlixBus увеличил количество автобусов, обслуживающих страны Балтии.

Уже сегодня FlixBus предлагает возможность прямого сообщения из Таллинна и Пярну в Финляндию, Латвию, Литву, Польшу, Чехию и Германию, а с пересадкой можно продолжить путь в большинство городов Европы.