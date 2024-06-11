Спасательный департамент поговорит с детьми и их родителями о серьезном

С помощью этого исследования Спасательный департамент сможет оценить осведомленность детей об опасностях и насколько эффективна профилактическая работа по обеспечению пожарной и водной безопасности, направленная на детей. В результате исследования Спасательный департамент дополнит свои планы обучения и превентивные действия.

В настоящее время идет активная фаза исследования, когда проводятся интервью с родителями и детьми. В период проведения опроса с родителями, включенными в выборку исследования, может связаться интервьюер Turu-uuringute AS, чтобы договориться о встрече с ребенком для проведения интервью. Участие в опросе является добровольным.

Всего будет опрошено 450 детей. В ходе беседы ребенку показывают картинки опасных ситуаций, связанных с огнем и водой, чтобы оценить, распознает ли ребенок опасные ситуации, изображенные на картинке. Выборка исследования была сформирована путем случайного отбора из данных родителей детей в возрасте 6-14 лет из регистра народонаселения, а ее проведение согласовано с Комитетом по этике исследований Тартуского университета и Инспекцией по защите данных.

Опрос проводится с 27 мая 2024 года по 16 июня 2024 года, но не исключено, что в некоторых районах последние интервью пройдут до 23 июня.

Контактные данные родителей будут использоваться только для проведения данного исследования и не будут переданы третьим лицам. После окончания исследования контактная информация всех участников исследования будет удалена, а данные опроса будут обезличены.

Подобные исследования осведомленности детей о рисках также проводились в 2016, 2018, 2020 и 2022 годах.

В случае, если у людей возникают сомнения относительно того, является ли это исследование заказанным Спасательным департаментом, стоит попросить интервьюера предоставить удостоверение работника Turu-uuringute AS и при необходимости позвонить руководителям исследования.