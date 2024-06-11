В Петербурге открылся экономический форум, на котором приветствовали Талибан, а Владимир Путин рассказывал про ядерное оружие. Глава «Сбера» Герман Греф ведет себя с жителями Алтая как с крепостными. Имя выступившего против войны Олега Тинькова вымарали из публичной сферы. Жены мобилизованных требуют ротации для своих мужей. Об этом пишет в обзоре событий за неделю российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Путин в этот раз не объявил ядерную войну, «Сбер» скупает Алтай, Тинькова и жен мобилизованных стерли из реальности. Обзор событий в России
Удивительное свойство воюющей России - она старательно делает вид, что все нормально. Война вроде бы и есть, но массовых публичных ритуалов, связанных с ней, нет.
Лидеры страны не ходят в полувоенных френчах. Передовицы газет не сообщают сводки с фронтов. Военного положения не объявлено. Деловые форумы с совершенно мирной повесткой проходят по расписанию.
Разговоры о десятках тысяч жертв войны с российской стороны заканчиваются шиканием и отводом глаз даже в личных беседах. У политологов этому наверняка есть какое-то объяснение, но абсурдность ситуации понятна любому, кто в ладах со здравым смыслом.
Война в России и все ее репрессивно-агрессивные последствия - как Волан-де-Морт в «Гарри Потере»: все знают, что он есть, но его имя запрещено называть вслух.
ПМЭФ: талибы, бизнес, ядерная бомба
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), состоявшийся на прошлой неделе - один из таких ритуалов довоенной России, который удивительным образом проводится вот уже третий раз с начала этой войны.
Когда-то таких экономических форумов, организованных в нулевые годы с целью продемонстрировать нормальность России и себе самим, и окружающему миру, было несколько десятков.
Организаторам многих из них - например, Красноярского или Гайдаровского - повезло: они прекратили эти ритуальные сборища в связи с ковидом, и им не пришлось выдумывать способы проводить международные экономические форумы в изолированной воюющей стране.
А вот организаторам Петербургского форума не повезло. Потому что это не только любимое детище Владимира Путина, но и одно из последних доказательств мнимой российской нормальности.
Поэтому вот уже третий июнь подряд форум становятся объектом насмешек: в прошлом году насмехались за презентацию нейросети «Жириновский», а в этом - за участие в форуме движения «Талибан», все еще признанного российскими законами террористами.
Официальная тема форума: «Основа многополярности - формирование новых центров роста». За ширмами этой темы - человекоподобные роботы-сантехники от правительства Московской области с искусственным интеллектом от национализированного Яндекса.
Были также выступления дочерей Путина, очередной первый электромобиль от «АвтоВАЗа», рассказы с красочными слайдами об экономических успехах страны, и конечно же сам Владимир Путин.
На этот раз Путин рассуждал о том, что Россия никогда не бряцала ядерным оружием, однако в случае чего все должны помнить, что системы раннего оповещения о ядерном ракетном нападении есть только у США и России, а у Европы ничего такого нет.
И вообще, российское тактическое ядерное оружие в три-четыре раза мощнее, чем бомбы, которые американцы взорвали в Хиросиме и Нагасаки.
Вот такой «международный» «экономический» форум. Витрина российской нормальности с местной бизнес-массовкой, разбавленной собранными по всему миру политическими отщепенцами.
Успех форума вот уже третий год подряд измеряется просто: как хорошо, что и в этот раз Владимир Путин с трибуны форума не объявил никому ядерную войну.
И все те, кого будто нет
Еще один способ имитации нормальности в России - коллективно не замечать тех, кто выпадает из комфортной политикам и обывателям «всё-нормальной» картины мира.
В том числе, жен мобилизованных российских солдат. На прошлой неделе они впервые вышли с пикетом к зданию Министерства обороны РФ в Москве. Как видно из репортажей СМИ, женщины стояли на коленях и просили встречи с новым министром обороны.
Вышли, правда, не все - организаторы митинга старательно подчеркивали, что в нем не участвуют представители движения жен мобилизованных «Путь домой», которое российское Министерство юстиции признало «иностранным агентом» в конце апреля.
Против чего протестовали жены мобилизованных? Может быть, требовали окончания агрессивной войны и вывода российских войск с Украины? Вовсе нет, с этим они совершенно согласны.
Они просят только новой мобилизации: то есть, чтобы их мужей вернули домой, а взамен призвали чьих-нибудь других. В порядке ротации, так сказать.
Однако и такому подобострастному протесту нет места в стране, которая делает вид, что все нормально. Уже меньше, чем через час митинг разогнала полиция. Ну как, разогнала: насильно подняла женщин с колен и попросила разойтись, записав в блокнотик все их жалобы.
Они и разошлись. Естественно, про этот митинг не появилось ни одной новости на российских федеральных каналах. Потому что недовольных жен мобилизованных в России нет.
Как нет и недовольных предпринимателей. Поэтому на прошлой неделе банк «Тинькофф» объявил о переименовании в Т-Банк. «Тинькофф», созданный с нуля предпринимателем Олегом Тиньковым, долгое время был крупнейшим независимым банком в России.
Сам Олег Тиньков был и остается единственным значимым российским предпринимателем, который с самого начала войны открыто и откровенно высказывался против нее.
В результате в прошлом году банк перешел под контроль приближенных Владимира Путина, но это было только половиной дела. В бухгалтерской отчетности народонаселение разбираться не будет, а вот фамилию опального бизнесмена миллионы россиян видят на своих банковских картах каждый день.
Отсюда и переименование: антивоенного бизнеса в России нет. А если и был какой-то основатель банка, который высказывался против войны, то его имя больше не принято называть вслух.
Герман Греф против таксистов
Трудно ли российской элите делать вид, что все нормально? Кажется, что очень трудно. Пример тому - глава крупнейшего российского банка «Сбер» Герман Греф. Сразу после пленарной сессии Петербургского экономического форума Греф полетел в республику Алтай и поругался там с таксистами-бомбилами.
Ругался он в выражениях, явно не соответствующих образу либерального экономиста, который Греф старательно поддерживает в рамках концепции «всё-нормальной» России.
Республика Алтай - крохотный российский регион с населением в 200 тысяч человек в 4 тысячах километрах от Москвы. Несколько лет назад она стала вотчиной «Сбера»: банк купил здесь курорт Манжерок, аэропорт, и стал крупнейшим местным налогоплательщиком.
И вот глава «Сбера» как феодальный барон приехал в республику с проверкой. Вышел из частного самолета, прошел аэропорт, попал на привокзальную площадь и столкнулся с российской действительностью: таксистами-бомбилами, нелегально зарабатывающими извозом.
Как и подобает российскому либеральному экономисту-прогрессисту, Герман Греф подошел к таксистам и возмутился, что из машины стоят в неположенном месте.
На возражение о том, что положенных мест вокруг аэропорта и нет, Греф похлопал водителя по щеке и популярно объяснил тому, что он не прав: «А ты здесь больше работать не будешь! <…> Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? <…> Друзья, если еще раз здесь вот так соберетесь, вас здесь больше не будет никого».
Как известно, именно так и решают проблемы сторонники главенства закона, безусловной ценности личности и умеренно-рыночного пути развития России, которыми так старательно изображают себя придворные российские либералы.
Случай в Горно-Алтайске показывает, что цена всем этим международным форумам и разговорам о нормальности России нулевая. Российская элита если и была когда-то умеренно-либеральной, давно пропиталась феодально-барскими замашками и успешно встроилась в военную действительность.
Просят от них немного: делать вид, что все нормально, и доказывать это остальному населению. Зато взамен раздают собственность: предприятия, госзаказы, и даже целые регионы. Вначале они терпят и делают вид. А потом искренне в это верят. Ничего особенного - обычная человеческая психика.
Справка об авторе
Сергей Чернышов - российский ученый, кандидат исторических наук, предприниматель, основатель «Новоколледжа» (Новосибирск).
Работал в Новосибирском государственном университете экономики и управления, был главным редактором журнала для состоятельных людей Status.
В июне 2022 года Чернышов уволился с должности директора Новосибирского городского открытого колледжа из-за отказа проводить «воспитательную работу» с задержанными на антивоенных акциях студентами. После этого Чернышов создал новое юрлицо, получил лицензию и начал набор студентов в «Новоколледж».
28 апреля 2024 года в качестве основателя «Новоколледжа» Чернышов объявил о вынужденном закрытии учебного заведения. Он указал, что колледж оставался единственным в России образовательным учреждением, где «никогда не было ни одного пропагандистского мероприятия», и где «о своем отношении к происходящему говорят открыто».