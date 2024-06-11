Путин в этот раз не объявил ядерную войну, СберБанк скупает Алтай, Тинькова и жен мобилизованных стерли из реальности. Обзор событий в России

Поэтому вот уже третий июнь подряд форум становятся объектом насмешек: в прошлом году насмехались за презентацию нейросети «Жириновский», а в этом - за участие в форуме движения «Талибан», все еще признанного российскими законами террористами.

Официальная тема форума: «Основа многополярности - формирование новых центров роста». За ширмами этой темы - человекоподобные роботы-сантехники от правительства Московской области с искусственным интеллектом от национализированного Яндекса.

Были также выступления дочерей Путина, очередной первый электромобиль от «АвтоВАЗа», рассказы с красочными слайдами об экономических успехах страны, и конечно же сам Владимир Путин.

На этот раз Путин рассуждал о том, что Россия никогда не бряцала ядерным оружием, однако в случае чего все должны помнить, что системы раннего оповещения о ядерном ракетном нападении есть только у США и России, а у Европы ничего такого нет.

И вообще, российское тактическое ядерное оружие в три-четыре раза мощнее, чем бомбы, которые американцы взорвали в Хиросиме и Нагасаки.

Вот такой «международный» «экономический» форум. Витрина российской нормальности с местной бизнес-массовкой, разбавленной собранными по всему миру политическими отщепенцами.

Успех форума вот уже третий год подряд измеряется просто: как хорошо, что и в этот раз Владимир Путин с трибуны форума не объявил никому ядерную войну.

И все те, кого будто нет