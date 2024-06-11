Развернуто строительство жилья в Португалии, покупателям из Эстонии обещаны скидки

Подготовка к проекту, получившему название Silves Hills, велась более двух лет, публичная продажа начнется во второй половине июня, строительство инфраструктуры запланировано на конец нынешнего года, а первые два этапа проекта будут завершены во второй половине 2026 года.

«У нашей команды есть отличный опыт продаж как на местном рынке, так и на международном уровне, и, что, пожалуй, еще важнее для проекта такого масштаба - мы имеем очень сильную поддержку со стороны местного самоуправления», - заверил Вяхи.

Все виллы спроектированы и построены из расчета на круглогодичное проживание, они оснащены системами охлаждения и отопления. Виллы полностью меблированы, каждая имеет собственную просторную террасу и бассейн с подогревом.

«В первый период продаж самую доступную по цене трехкомнатную виллу можно приобрести менее чем за полмиллиона евро, самые дорогие виллы первоначально будут стоить чуть меньше миллиона», - сказал Кристьян-Тор Вяхи, и добавил, что первым эстонским покупателям может быть предложена дополнительная скидка.

«До начала публичной продажи можно также сэкономить на комиссионных, выплачиваемых маклерам, что дает возможность предложить эстонским покупателям еще более доступную цену», - пояснил Вяхи.

В Португалии для граждан Европейского Союза действует комфортная кредитная среда: при первом взносе в размере 20 процентов банковская процентная ставка составляет 0,75% плюс ставка Euribor.