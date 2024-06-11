Эстонский девелопер Invego построит в пригороде Силвеша, исторической столицы южной Португалии, на живописных склонах холмов, откуда открываются прекрасные виды, курортно-жилой район из 154 вилл, общая стоимость которого составит более ста миллионов евро, сообщил руководитель Invego Кристьян-Тор Вяхи.
Развернуто строительство жилья в Португалии, покупателям из Эстонии обещаны скидки
Подготовка к проекту, получившему название Silves Hills, велась более двух лет, публичная продажа начнется во второй половине июня, строительство инфраструктуры запланировано на конец нынешнего года, а первые два этапа проекта будут завершены во второй половине 2026 года.
«У нашей команды есть отличный опыт продаж как на местном рынке, так и на международном уровне, и, что, пожалуй, еще важнее для проекта такого масштаба - мы имеем очень сильную поддержку со стороны местного самоуправления», - заверил Вяхи.
Все виллы спроектированы и построены из расчета на круглогодичное проживание, они оснащены системами охлаждения и отопления. Виллы полностью меблированы, каждая имеет собственную просторную террасу и бассейн с подогревом.
«В первый период продаж самую доступную по цене трехкомнатную виллу можно приобрести менее чем за полмиллиона евро, самые дорогие виллы первоначально будут стоить чуть меньше миллиона», - сказал Кристьян-Тор Вяхи, и добавил, что первым эстонским покупателям может быть предложена дополнительная скидка.
«До начала публичной продажи можно также сэкономить на комиссионных, выплачиваемых маклерам, что дает возможность предложить эстонским покупателям еще более доступную цену», - пояснил Вяхи.
В Португалии для граждан Европейского Союза действует комфортная кредитная среда: при первом взносе в размере 20 процентов банковская процентная ставка составляет 0,75% плюс ставка Euribor.
«Мы проделали хорошую подготовительную работу и теперь, безусловно, можем помочь людям со всеми необходимыми процедурами», - сказал Вяхи.
Решение, созданное архитекторами, обеспечивает всем будущим жителям вилл не только красивые виды, но и достаточно высокую степень приватности. Здесь есть клуб, большой бассейн, теннисные корты, корты для пляжного тенниса и падел-тенниса, которыми могут пользоваться все жители района.
«Климат расположенного на юге Португалии знаменитого курортного региона Алгарве теплый и сухой круглый год, что делает его замечательным местом отдыха, особенно в зимний период», - сказал Вяхи.
Жилой район Silves Hills, строящийся на склонах холмов Силвеш, находятся всего в двух километрах от городской черты, в четверти часа езды от прекрасных песчаных пляжей и в 40 минутах от аэропорта Фару. «Я думаю, что интерес к этому проекту будет особенно высоким в странах Северной Европы и в странах Балтии. Однако уже сейчас есть первые серьезные заинтересованные лица из Великобритании и даже США», – поделился Вяхи.