Невероятно, но факт Пищевой продукт уничтожает вредителей и увеличивает урожайность

Перевод: Вера Копти

На основе молока можно приготовить простое и эффективное удобрение, а также очистить огородную землю от болезней, сообщает Vakarys Ekspresas. Помимо эффективной борьбы с вредителями, молоко также повышает урожайность растений.

Полив молоком особенно эффективен для корнеплодов и лука, томатов и огурцов, плодовых деревьев и комнатных растений, а также кустовых роз и пионов.

Действуйте следующим образом: смешайте молоко и воду (пропорция 1:5);

вылейте приготовленный раствор в бороздки вокруг растений;

для усиления эффекта добавьте 10 капель йода на 10 литров молочного раствора.

Молочный раствор отпугивает тлю и листоедов, а также уничтожает плесень.

Для приготовления раствора против вредителей в 10 л воды необходимо растворить следующие ингредиенты: 1 литр молока; 30 капель йода; 20 г хозяйственного мыла.