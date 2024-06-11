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Невероятно, но факт Пищевой продукт уничтожает вредителей и увеличивает урожайность

rus.postimees.ee
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

Оказывается, популярный напиток обладает настолько мощной силой, что поможет вам избавиться от огородных вредителей.

Перевод: Вера Копти

На основе молока можно приготовить простое и эффективное удобрение, а также очистить огородную землю от болезней, сообщает Vakarys Ekspresas. Помимо эффективной борьбы с вредителями, молоко также повышает урожайность растений.

Полив молоком особенно эффективен для корнеплодов и лука, томатов и огурцов, плодовых деревьев и комнатных растений, а также кустовых роз и пионов.

Действуйте следующим образом:

  • смешайте молоко и воду (пропорция 1:5);
  • вылейте приготовленный раствор в бороздки вокруг растений;
  • для усиления эффекта добавьте 10 капель йода на 10 литров молочного раствора.

Молочный раствор отпугивает тлю и листоедов, а также уничтожает плесень.

Для приготовления раствора против вредителей в 10 л воды необходимо растворить следующие ингредиенты:

1 литр молока;

30 капель йода;

20 г хозяйственного мыла.

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