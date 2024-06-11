Оказывается, популярный напиток обладает настолько мощной силой, что поможет вам избавиться от огородных вредителей.
Невероятно, но факт ⟩ Пищевой продукт уничтожает вредителей и увеличивает урожайность
Перевод: Вера Копти
На основе молока можно приготовить простое и эффективное удобрение, а также очистить огородную землю от болезней, сообщает Vakarys Ekspresas. Помимо эффективной борьбы с вредителями, молоко также повышает урожайность растений.
Полив молоком особенно эффективен для корнеплодов и лука, томатов и огурцов, плодовых деревьев и комнатных растений, а также кустовых роз и пионов.
Действуйте следующим образом:
- смешайте молоко и воду (пропорция 1:5);
- вылейте приготовленный раствор в бороздки вокруг растений;
- для усиления эффекта добавьте 10 капель йода на 10 литров молочного раствора.
Молочный раствор отпугивает тлю и листоедов, а также уничтожает плесень.
Для приготовления раствора против вредителей в 10 л воды необходимо растворить следующие ингредиенты:
1 литр молока;
30 капель йода;
20 г хозяйственного мыла.