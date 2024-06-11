Комиссия Рийгикогу одобрила становление Эстонии полноправным членом Европейской организации ядерных исследований

Европейская организация ядерных исследований была основана 29 сентября 1954 года. Цель ЦЕРНа - обеспечить сотрудничество между европейскими государствами в ядерных исследованиях фундаментального характера и в связанных с ними других областях исследований.

Головная контора ЦЕРН расположена в Женеве. К ЦЕРН присоединилось 23 государства. Для того, чтобы стать полноправным членом ЦЕРН необходимо присоединиться к Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований и к прилагаемому к ней финансовому протоколу и к протоколу о привилегиях и неприкосновенности.