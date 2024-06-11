Комиссия Рийгикогу по экономике направила на первое чтение законопроект, который позволит Эстонии стать полноправным членом Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) и даст предприятиям страны возможность участвовать в высокотехнологичных поставках без текущих ограничений.
Комиссия Рийгикогу одобрила становление Эстонии полноправным членом Европейской организации ядерных исследований
Председатель комиссии Рийгикогу по экономике Яак Ааб пояснил, что Эстония ведет научное сотрудничество с ЦЕРН с 1996 года. «Двери ЦЕРНа были открыты ученым и студентам. Полноправное членство в ЦЕРН откроет двери эстонским предприятиям, которые в дальнейшем смогут участвовать в тендерах ЦЕРН без ограничений, - сказал он. - Тендеры ЦЕРН высокотехнологичны и имеют строгие требования. Благодаря известности ЦЕРН выигранный тендер становится для экспортирующего предприятия высоким знаком качества. Также в сотрудничестве с ЦЕРН можно создавать новые продукты и технологии, переносить передовые научные знания в предпринимательство».
Заместитель председателя комиссии Алексей Евграфов на заседании поинтересовался, заинтересованы ли эстонские предприятия в участии в тендерах. «В настоящий момент в базе данных поставок ЦЕРН зарегистрировано 62 эстонских предприятия. Было ли проанализировано, сколько их будет, когда мы получим статус полноправного члена?» - спросил он.
По заверению представителя министерства, предприятия проявляют высокий интерес и ЦЕРН является для них привлекательным партнером по поставкам - в базе данных поставок ЦЕРН по состоянию на май 2024 года действительно значится 62 эстонских предприятия, в то время как в сентябре 2021 года их было всего лишь 13 - но отсутствие статуса полноправного члена накладывает на договоры денежные ограничения.
А именно, в год общий денежный объем выигранных эстонскими предприятиями тендеров и трудовых договоров и договоров о практике работающих в ЦЕРН людей с эстонским гражданством ограничен размером ежегодного членского взноса, в 2023 году составившего 1,45 миллиона евро. Став государством-членом ЦЕРН, Эстония избавится от этого ограничения.
Европейская организация ядерных исследований была основана 29 сентября 1954 года. Цель ЦЕРНа - обеспечить сотрудничество между европейскими государствами в ядерных исследованиях фундаментального характера и в связанных с ними других областях исследований.
Головная контора ЦЕРН расположена в Женеве. К ЦЕРН присоединилось 23 государства. Для того, чтобы стать полноправным членом ЦЕРН необходимо присоединиться к Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований и к прилагаемому к ней финансовому протоколу и к протоколу о привилегиях и неприкосновенности.
Перед тем, как получить статус полноправного члена, все новые государства-члены ЦЕРН должны получить статус ассоциированного члена. Эстония получила статус ассоциированного члена 1 февраля 2021 года. В заседании принял участие министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало.
Комиссия по экономике внесла предложение включить первое чтение проекта закона о присоединении к Конвенции об учреждении Европейской организации ядерных исследований и к прилагаемому к ней финансовому протоколу и к протоколу о привилегиях и неприкосновенности в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 11 июня и завершить первое чтение.
Комиссия также решила, что если первое чтение будет завершено, второе чтение пройдет либо 10 сентября, либо в рамках повестки дня дополнительного или внеочередного заседания в случае, если такие заседания пройдут в период между сессиями.