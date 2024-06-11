Singapore Airlines выплатит компенсации пострадавшим от турбулентности на рейсе SQ321

Компания предложила выплатить по десять тысяч долларов тем, кто получил легкие травмы, и до 25 тысяч - получившим тяжелые ранения.

«Для тех, кто получил более серьезные травмы […] Мы пригласили их обсудить предложение о компенсации в соответствии с конкретными обстоятельствами, когда они будут чувствовать себя хорошо и готовы к этому», - говорится в сообщении авиакомпании.

В результате инцидента, который произошел в воздушном пространстве Мьянмы на высоте примерно 11 километров, травмы получили десятки пассажиров, пожилой британец предположительно скончался от сердечного приступа.

На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Экипаж самолета Boeing 777-300ER принял решение совершить посадку в аэропорту «Суварнабхуми» в Бангкоке, где пострадавшим была оказана помощь.

Согласно предварительным результатам расследования, из-за резких изменений вертикальной скорости самолет провалился на 178 футов (54 метра) менее чем за пять секунд, в результате чего непристегнутых пассажиров подбросило в воздух.

Как сообщили в Министерстве транспорта Сингапура, перед этим бортовые системы зафиксировали несанкционированное увеличение высоты полета, в результате чего пилотам пришлось предпринять действия для стабилизации самолета, а также включить табло «пристегните ремни». Согласно отчету, это произошло за восемь секунд до инцидента.

После резкой турбулентности они отключили автопилот и управляли воздушным судном вручную в течение 21 секунды. Спустя еще 17 минут они начали снижение и благополучно приземлились в Бангкоке.

Последствия инцидента. Фото: Reuters

Ранее Singapore Airlines сообщила, что вернет деньги за билеты всем пассажирам рейса SQ321.

«Все пассажиры также получат компенсацию за задержку рейса согласно соответствующим нормам Евросоюза или Великобритании», - заявили в компании.

Пассажирам, которые вылетали из Бангкока в Сингапур, выплатили по тысяче сингапурских долларов (740 долларов) для покрытия неотложных расходов.

Перевозчик также взял на себя все медицинские расходы и организовал перелет членов семей пострадавших в Таиланд.

Расследование инцидента продолжается. Помимо представителей Сингапура в состав следственной группы входят эксперты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB), Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и компании Boeing.