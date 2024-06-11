Многие роскошные дома в Юрмале пустуют. Что происходит с недвижимостью в городе-курорте?

Риелторы убеждены, что руководству города следует срочно задуматься о том, как привлечь новых инвесторов, но многих отпугивает неопределенная геополитическая ситуация.

Одно из зданий в Юрмале также вошло в документальный фильм совместного немецкого и французского СМИ ARTE о странах Балтии: журналист из Москвы, переехавший жить в Юрмалу, рассказывает о многочисленных подсанкционных российских объектах в городе и упоминает, что этот роскошный дом принадлежит приближенным Путина.

Многие дома и квартиры в Юрмале принадлежат россиянам, находящимся под санкциями. Скандальный певец Олег Газманов, который в своей последней песне угрожает войной странам Балтии, по слухам, также владеет недвижимостью на этом прекрасном курорте.

А один из дорогих ресторанов якобы принадлежал детям Юрия Ковальчука - одного из ближайших соратников Путина и одного из инициаторов начала войны в Украине.

И именно страх перед войной отпугивает инвесторов, убеждена местная жительница.

«Может быть, люди боятся возможной войны, и это может быть серьезной причиной. Дело в том, что война может коснуться и стран Балтии. Если у них есть деньги для инвестиций, они выбирают другую, более безопасную страну, не имеющую границы с Россией», - говорит Татьяна, жительница Юрмалы.

Но есть люди, которые считают недвижимость в Юрмале очень хорошей инвестицией и местом для жизни.