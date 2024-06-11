Катрина Лехис не вошла в состав сборной Эстонии на чемпионат Европы

Кайдо Кааберма, главный тренер женской сборной Эстонии по фехтованию, представил на утверждение правлению Союза состав женской сборной Эстонии на чемпионат Европы, в который на основе рейтинга вошли Нелли Дифферт, Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, а также, по решению тренера и и Юлия Беляева.

Однако после Нелли Дифферт - единственной эстонской фехтовальщицы, которая поедет на Олимпиаду в Париж, в рейтинге идет именно Лехис. Но ее отсутствие в сборной объясняется следующим образом: «Катрина Лехис получила приглашение, но она не принимала участия в собрании по утверждению календарного плана команды и в сборах, проводимых перед чемпионатом Северных стран.

Непосредственно перед началом чемпионата Северных стран она отказалась от участия в командных соревнованиях. Также накануне этапа Кубка мира в Леньяно она была приглашена на сборы, но в них также не участвовала».

Кроме того, отмечается, что из-за ограниченности финансов Союз фехтования может отправить на чемпионат Европы только четырех спортсменок, которые формируют сборную Эстонии не только для женских командных соревнований, но также участвуют индивидуально.

Подтверждается и то, что Лехис в ноябре заявила, что не хочет участвовать в командных соревнованиях и с тех пор не участвует в командных соревнованиях в составе женской сборной Эстонии.

«Поскольку Катрина Лехис не объявила о том, что изменила свою позицию, нет никаких оснований включать ее и в команду чемпионата Европы 2024 года», - говорится в протоколе.

Среди мужчин на чемпионат Европы, который пройдет с 18 по 21 июня в Базеле, утверждены Стен Прийнитс, Филипп Дьячук, Маркус Сальм и Валентин Алтунин.