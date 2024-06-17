Опасный газ в стенах нарвского детского сада: так ли страшен черт?

В 2022 году по заказу Нарвской горуправы была заказана карта концентрации радона в почвенном воздухе. Результаты, недавно опубликованные на домашней странице города, оказались довольно интересными: в некоторых местах концентрация радона зашкаливает, а больше всего радиоактивного газа в почве на территории детского сада «Чебурашка».
Поскольку Нарва является регионом с высоким уровнем содержания радона в почве, что показали старые исследования, горуправа в 2022 году заказала расширенную радоновую карту местности.
Для начала - немного увлекательной физики. Радон - радиоактивный газ, выделяющийся из коренных пород, не имеющий вкуса, цвета и запаха. Проходя сквозь почву, радон смешивается с воздухом. Вне помещения он не представляет опасности для здоровья человека, но в помещении этот газ может быть очень опасен, и даже небольшие его концентрации могут вызвать существенный риск для здоровья и рак легких.
Согласно карте, составленной при финансовой поддержке Министерства климата, радона в нарвской почве предостаточно. Самые высокие показатели - в районе Солдина. Однако не всегда показатель радона в почве означает, что в воздухе помещений, построенных на такой территории, он тоже будет высоким, поэтому сразу же предаваться панике не стоит.
Так, по словам главного специалиста Департамента окружающей среды по мониторингу излучения Алара Полт, территория с повышенным радоновым риском - это территория, где есть вероятность того, что концентрация радона в воздухе построенного здания не будет соответствовать необходимому уровню, если при проектировании и строительстве не учитываются особенности почвы и не используются специальные методы строительства.
Проще говоря, на местах с высокой концентрацией радона строить здания можно, но делать это нужно по определенной технологии. Однако есть и здания, где показатель радона в воздухе помещений не является опасным, хотя эти здания и построены на радоновой почве.