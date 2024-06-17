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Опасный газ в стенах нарвского детского сада: так ли страшен черт?

Фото иллюстративное. Фото: Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance
Диана Харламова
, корреспондент в Ида-Вирумаа
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В 2022 году по заказу Нарвской горуправы была заказана карта концентрации радона в почвенном воздухе. Результаты, недавно опубликованные на домашней странице города, оказались довольно интересными: в некоторых местах концентрация радона зашкаливает, а больше всего радиоактивного газа в почве на территории детского сада «Чебурашка».

Поскольку Нарва является регионом с высоким уровнем содержания радона в почве, что показали старые исследования, горуправа в 2022 году заказала расширенную радоновую карту местности. 

Для начала - немного увлекательной физики. Радон - радиоактивный газ, выделяющийся из коренных пород, не имеющий вкуса, цвета и запаха. Проходя сквозь почву, радон смешивается с воздухом. Вне помещения он не представляет опасности для здоровья человека, но в помещении этот газ может быть очень опасен, и даже небольшие его концентрации могут вызвать существенный риск для здоровья  и рак легких. 

Согласно карте, составленной при финансовой поддержке Министерства климата, радона в нарвской почве предостаточно. Самые высокие показатели - в районе Солдина. Однако не всегда показатель радона в почве означает, что в воздухе помещений, построенных на такой территории,  он тоже будет высоким, поэтому сразу же предаваться панике не стоит. 

Радоновая карта Нарвы. Красные кружки означают, что в этих местах концентрация радона - от 50 до 250 кБк/м3. Синий кружок - место с концентрацией радона выше 250 кБк/м3.
Радоновая карта Нарвы. Красные кружки означают, что в этих местах концентрация радона - от 50 до 250 кБк/м3. Синий кружок - место с концентрацией радона выше 250 кБк/м3. Фото: narva.ee

Так, по словам главного специалиста Департамента окружающей среды по мониторингу излучения Алара Полт, территория с повышенным радоновым риском - это территория, где есть вероятность того, что концентрация радона в воздухе построенного здания не будет соответствовать необходимому уровню, если при проектировании и строительстве не учитываются особенности почвы и не используются специальные методы строительства.

Проще говоря, на местах с высокой концентрацией радона строить здания можно, но делать это нужно по определенной технологии. Однако есть и здания, где показатель радона в воздухе помещений не является опасным, хотя эти здания и построены на радоновой почве.

Так, например, Департамент окружающей среды ведет базу данных измерений радона в помещениях еще с 1990-х годов. На основании этой базы данных можно сказать, что в районах с повышенным радоновым риском есть здания, в которых хотя бы в одном помещении референтный уровень радона может быть превышен, и их - около 12%, а в остальных 88% этих зданий показатели в норме.

«Референтный уровень радона в воздухе для помещений в Эстонии составляет 300кБк/м3, для дошкольных же учреждений и школ этот показатель равен 200кБк/м3. Беккерель - это единица измерения радиоактивности», - пояснил Алар Полт.

Но определенный риск все же есть всегда, и о нем нельзя забывать.

«В районах Пяхклимяэ, Ольгино, Юхкентали, Креенхольм, Паэмурру, Кулгу и Кадастику необходимо учитывать риск радона при строительстве жилых и служебных зданий. В районе Солдина риск радона высок по всем средним параметрам, поэтому рекомендуется измерять содержание радона в подвальных помещениях или первых этажах. При строительстве новых помещений необходимо проводить предварительные измерения содержания радона в почвенном воздухе», - говорится в пояснительной записке к исследованию, проведенному Министерством климата.

По словам председателя профсоюза геологов Кристы Тяхт-Кок, изменения уровня радона в почве Солдинского района непредсказуемы, поэтому радоновые риски там - не шутки, и забывать о них не стоит.

Насколько радоновым является «Чебурашка»?

Согласно данным, среднее значение радона в воздухе в помещениях детского сада «Чебурашка» - от 200 до 300кБк/м3. Однако, ситуация не так страшна, как кажется, и при соблюдении определенных мер негативного воздействия на организм все же можно избежать.

По словам Галины Синиорг, старшего специалиста Департамента городского хозяйства, отдел культуры планирует произвести уточняющие замеры в садике «Чебурашка» еще раз, уже осенью 2024.

«Меры, которые на сегодняшний день применяет детский сад, согласованы с Трудовой инспекцией. Есть меры по уменьшению концентрации радона, которые необходимо применять сразу - например, проветривание помещений. Есть также строительные меры, необходимость которых обычно рассматривается после результатов замеров в рабочих помещениях, например, улучшение вентиляции в помещении», - добавила Синиорг.

По словам Светланы Астаховой, директора детского сада, о радоне в почве они узнали еще в апреле. «Мы хотим избежать негативного влияния на организмы детей и работников, поэтому у нас в помещениях в дополнение к существующему графику сквозного проветривания, мы проводим дополнительное проветривание. Особое внимание уделяем и подвальному помещению», - рассказала Астахова, добавив, что чаще проводится влажная уборка.

Также «Чебурашка» участвует в программе «Здоровьесберегающий детский сад», поэтому во время хорошей погоды дети проводят много времени на улице. Детский сад был построен 1974 году, реновация не проводилась и не планируется, что, может быть, во всей этой истории не так уж и плохо: по словам Кристы Тяхт-Кок, многие строения советского периода были не такими плотными, как современные, пропускали чуть больше воздуха внутрь и обеспечивали дополнительную вентиляцию.

«Детским учреждениям рекомендуется проводить проветривание каждое утро. Это мера, которая всегда применялась раньше. Общеизвестно, что в закрытых помещениях уровень радона повышается. Поэтому ночью, когда в помещении никто не передвигается, уровень радона растет», - пояснила Тяхт-Кок Rus.Postimees.

По словам специалиста Департамента окружающей среды, даже если в результате измерений видно, что концентрация радона в воздухе превышает значение 200 беккерелей на кубический метр, это не означает, что такой показатель в стенах детского сада сохраняется постоянно.

Чего бояться и стоит ли?

«В случае результата выше 200 необходимо провести дополнительное измерение с помощью радонового монитора. Даже при отсутствии специальной вентиляции, работающей по фиксированному графику, открытие и закрытие наружных дверей или проветривание помещений снизит ежедневный уровень радона в то время, когда в здании находятся люди», - пояснил Алар Полт.

Есть и другие хорошие новости: пяти лет - а именно столько дети в среднем ходят в детский сад - может быть недостаточно для того, чтобы радон смог нанести вред организму. В научных исследованиях рассматриваются периоды воздействия от 20 до 35 лет, и приросты риска довольно маленькие, поэтому трудно представить, что эффект от пять лет пребывания в зоне с повышенным радоновым риском может быть обнаружен.

Но поскольку рак может появляться десятки лет спустя, то с уверенностью сказать, что период слишком короткий, чтобы нанести вред, нельзя. Но рак легких до 30 лет - большая редкость, и статистического материала слишком мало, чтобы можно было вывести какие-то причинно-следственные связи.

Таллиннская карта радонового риска.
Таллиннская карта радонового риска. Фото: Kliimaministeerium.

«Радон в детских садах представляет собой более значительный фактор риска для здоровья сотрудников, которые работают там десятилетиями. Хуже, чем радон на рабочем месте, только радон в доме. Но последствия радона можно ощутить, если рассматривать периоды воздействия в течение нескольких десятилетий», - добавил   главный специалист Департамента окружающей среды по мониторингу излучения.

Проблемы с содержанием радона в воздухе и в почве есть не только в Нарве. К примеру, в 2012 году в Таллинне тоже проводилось исследование содержания радона в детских садах. Тогда выяснилось, что в семи садиках содержание радона было превышено хотя бы в одном помещении, еще в шести оно везде превышало отметку в 200 беккерелей. Но это не стало поводом для их закрытия. 

В целом на севере Эстонии показатели радона выше - например, в таких городах как Таллинн, Маарду, Кунда, Силламяэ и Нарва. Районы с высокой концентрацией этого газа встречаются также в восточной и южной Эстонии. 

«Нарва по геологическому строению находится в зоне повышенного содержания радона. В основном такие зоны находятся там, где проходит линия глинта. Для более точного планирования как новых жилых районов, так и общественных зданий, в том числе и новых детских садов, нужны точные данные по всему городу. Радоновая карта будут использоваться для принятия решений по развитию города», - заявила Галина Синеорг, старший специалист Департамента городского хозяйства.

По словам Алара Полт, измерять уровень радона всегда следует в тех комнатах, где люди проводят больше всего времени. «Поскольку концентрация радона в помещении сильно зависит от погоды, а важны среднегодовые показатели, измерения необходимо проводить как минимум в течение двух месяцев и зимой, когда воздухообмен в помещениях ниже», - пояснил Полт.

Если окажется, что показатель радона превышает контрольный уровень, но не намного, необходимо подумать, можно ли улучшить воздухообмен: чаще проветривать помещения или, в случае принудительной вентиляции, отрегулировать режим ее работы. «Решение всегда найдется», - уверен Полт.

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