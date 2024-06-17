Опасный газ в стенах нарвского детского сада: так ли страшен черт?

В 2022 году по заказу Нарвской горуправы была заказана карта концентрации радона в почвенном воздухе. Результаты, недавно опубликованные на домашней странице города, оказались довольно интересными: в некоторых местах концентрация радона зашкаливает, а больше всего радиоактивного газа в почве на территории детского сада «Чебурашка».

Поскольку Нарва является регионом с высоким уровнем содержания радона в почве, что показали старые исследования, горуправа в 2022 году заказала расширенную радоновую карту местности.

Для начала - немного увлекательной физики. Радон - радиоактивный газ, выделяющийся из коренных пород, не имеющий вкуса, цвета и запаха. Проходя сквозь почву, радон смешивается с воздухом. Вне помещения он не представляет опасности для здоровья человека, но в помещении этот газ может быть очень опасен, и даже небольшие его концентрации могут вызвать существенный риск для здоровья и рак легких.

Согласно карте, составленной при финансовой поддержке Министерства климата, радона в нарвской почве предостаточно. Самые высокие показатели - в районе Солдина. Однако не всегда показатель радона в почве означает, что в воздухе помещений, построенных на такой территории, он тоже будет высоким, поэтому сразу же предаваться панике не стоит.

Радоновая карта Нарвы. Красные кружки означают, что в этих местах концентрация радона - от 50 до 250 кБк/м3. Синий кружок - место с концентрацией радона выше 250 кБк/м3. Фото: narva.ee

Так, по словам главного специалиста Департамента окружающей среды по мониторингу излучения Алара Полт, территория с повышенным радоновым риском - это территория, где есть вероятность того, что концентрация радона в воздухе построенного здания не будет соответствовать необходимому уровню, если при проектировании и строительстве не учитываются особенности почвы и не используются специальные методы строительства.