Будущее проекта Rail Baltica зависит от решений нового состава Европарламента

В понедельник, 10 июня, руководители Rail Baltica, крупнейшего проекта сотрудничества между тремя странами Балтии, собрались в Риге, чтобы отчитаться о проделанной работе, так как срок окончания работ установлен на 2030 год. Руководитель RB Rail Марко Кивила сообщил, что график будет соблюден и что проект экономически целесообразен. Основной причиной роста затрат является инфляция, так как в 2017-2023 годах в Балтийском регионе цены выросли на сорок процентов. Хотя долгое время говорилось о двухпутной железной дороге Rail Baltic, во время встречи в Риге стало ясно, что на первом этапе большая часть дороги будет однопутной, а двухпутный участок будет проложен на границе Литвы и Польши.