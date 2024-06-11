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Будущее проекта Rail Baltica зависит от решений нового состава Европарламента

Лийна Лакс
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Чертеж части маршрута Rail Balticа, пролегающей через Эстонию.
Чертеж части маршрута Rail Balticа, пролегающей через Эстонию. Фото: Liis Treimann

На прошедшей в Риге обзорной встрече по проекту Rail Baltica выяснилось, что риски возросли, а проблема номер один осталась нерешенной.

Перевод: Ева Ойжинская

В понедельник, 10 июня, руководители Rail Baltica, крупнейшего проекта сотрудничества между тремя странами Балтии, собрались в Риге, чтобы отчитаться о проделанной работе, так как срок окончания работ установлен на 2030 год. Руководитель RB Rail Марко Кивила сообщил, что график будет соблюден и что проект экономически целесообразен. Основной причиной роста затрат является инфляция, так как в 2017-2023 годах в Балтийском регионе цены выросли на сорок процентов. Хотя долгое время говорилось о двухпутной железной дороге Rail Baltic, во время встречи в Риге стало ясно, что на первом этапе большая часть дороги будет однопутной, а двухпутный участок будет проложен на границе Литвы и Польши.

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