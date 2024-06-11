В мире совершен первый трехмерный телефонный звонок. Компания Nokia продемонстрировала новую технологию immersive audio and video, которая позволяет при звонке со смартфона создавать у собеседника полный эффект присутствия в одном месте со звонящим.
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Телефонный звонок с эффектом присутствия: недалеко от Эстонии изобрели 3D-связь
Первый в мире «иммерсивный» телефонный звонок совершил глава компании Пекка Лундмарк. Кстати, делать шаг навстречу будущему ему не впервой: в 1991 году он присутствовал при совершении первого звонка по стандарту 2G.