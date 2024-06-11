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Телефонный звонок с эффектом присутствия: недалеко от Эстонии изобрели 3D-связь

Наталия Гребнева
, журналист
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Еще большой вопрос - доведет ли до добра 3D звук в смартфоне.
Еще большой вопрос - доведет ли до добра 3D звук в смартфоне. Фото: freepik.com

В мире совершен первый трехмерный телефонный звонок. Компания Nokia продемонстрировала новую технологию immersive audio and video, которая позволяет при звонке со смартфона создавать у собеседника полный эффект присутствия в одном месте со звонящим.

Первый в мире «иммерсивный» телефонный звонок совершил глава компании Пекка Лундмарк. Кстати, делать шаг навстречу будущему ему не впервой: в 1991 году он присутствовал при совершении первого звонка по стандарту 2G.

Пекка Лундмарк, похоже, хочет стать первопроходцем во всех технологиях связи.
Пекка Лундмарк, похоже, хочет стать первопроходцем во всех технологиях связи. Фото: Nokia
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