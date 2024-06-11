По какой причине? Банк: в мае беспрецедентно выросло количество выданных жилищных кредитов

В мае Bigbank выдал жилищных кредитов на сумму, которая в три с половиной раза больше, чем в мае прошлого года. «Средняя сумма кредита выросла до 148 тысяч евро. Это, среди прочего, свидетельствует о том, что в больших городах начало восстанавливаться, понемногу увеличиваясь, количество крупных сделок с более дорогими квартирами в новостройках, а также с большими квартирами в отличном состоянии и с индивидуальными домами», – прокомментировала майские тенденции рынка руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер.

По словам Пехтер, нынешней весной рынок жилищных кредитов продемонстрировал быстрое восстановление, и, как это ни парадоксально, темпы роста рынка жилищных кредитов оказались намного выше, чем у рынка недвижимости в целом.

«Мы видим очень большое количество получивших положительный ответ ходатайств о кредите, с которыми дело еще не дошло до заключения сделки. Это в свою очередь подтверждает высокую готовность людей приобрести новое жилье в ближайшем будущем, и готовность банков финансировать эти сделки», – прокомментировала Пехтер, добавив, что за быстрым ростом количества кредитных договоров стоит еще и волна активного рефинансирования ранее взятых кредитов.

По мнению руководителя Bigbank, долгожданная новость о снижении ставки Euribor, пришедшая на прошлой неделе, наверняка придаст людям уверенность. «Изменение Euribor в благоприятном направлении, а также снижение банковской маржи и некоторое смягчение положения о кредитных лимитах, утвержденное Банком Эстонии с апреля, могут означать, что рынок недвижимости в ближайшие месяцы останется стабильным и не уйдет на длительные каникулы», – сказала Йонна Пехтер.

Кроме того, по словам руководителя Bigbank, наблюдается заметное улучшение осведомленности людей в вопросах кредитования. «Все больше и больше людей понимают, что жилищный кредит берется на долгие годы, и согласие на первое поступившее предложение часто означает дополнительные ежемесячные расходы», - отмечает Пехтер.

Перед тем, как принимать решение, стоит внимательнее осмотреться на рынке. Этот совет одинаково действует как в отношении новых договоров, так и в случае рефинансирования ранее взятых кредитов.