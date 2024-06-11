«Белки» оказались в числе проигравших: «Самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас»

«Самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас. Частично это связано с решением Каллас не баллотироваться самостоятельно. Премьер-министр была заметно разочарована во время своей речи на предвыборном вечере, и даже не пыталась скрывать, что речь идет о работе эстонского правительства, - отметил Ойдсалу. - Учитывая, что Певкур был одним из министров с самыми высокими показателями поддержки в правительстве и что безопасность вновь стала главной темой выборов, результаты являются для Партии реформ провалом».