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«Белки» оказались в числе проигравших: «Самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас»

Лоора-Элизабет Ломп
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Меэлис Ойдсалу.
Меэлис Ойдсалу. Фото: Mihkel Maripuu

По словам одного из руководителей фонда «Либеральный гражданин» (SALK) Тармо Юристо, «Ээсти 200» пора бы взяться за дело и решить внутрипартийные проблемы, иначе у нее есть все шансы не выжить как политической организации. По мнению политического обозревателя и эксперта по безопасности Меэлиса Ойдсалу, самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас. Слабый результат, показанный министром обороны Ханно Певкуром, может негативно отразиться на его шансах стать лидером партии. 

Перевод: Валерия Ермакова

«Самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас. Частично это связано с решением Каллас не баллотироваться самостоятельно. Премьер-министр была заметно разочарована во время своей речи на предвыборном вечере, и даже не пыталась скрывать, что речь идет о работе эстонского правительства, - отметил Ойдсалу. - Учитывая, что Певкур был одним из министров с самыми высокими показателями поддержки в правительстве и что безопасность вновь стала главной темой выборов, результаты являются для Партии реформ провалом».

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