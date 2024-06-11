«Белки» оказались в числе проигравших: «Самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас»

По словам одного из руководителей фонда «Либеральный гражданин» (SALK) Тармо Юристо, «Ээсти 200» пора бы взяться за дело и решить внутрипартийные проблемы, иначе у нее есть все шансы не выжить как политической организации. По мнению политического обозревателя и эксперта по безопасности Меэлиса Ойдсалу, самые серьезные потери понесла Партия реформ во главе с Каей Каллас. Слабый результат, показанный министром обороны Ханно Певкуром, может негативно отразиться на его шансах стать лидером партии.
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