Эстония с союзниками может исключить Венгрию из организации стран НАТО за позицию по Украине

Дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Чехии и Словакии рассматривают возможность исключения Венгрии из «Бухарестской девятки». Об этом во вторник сообщает британская Financial Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Организация «Бухарестской девятки», которая объединила все страны Восточной Европы, была создана в 2015 году для солидарных действий после нападения в 2014 году России на Украину. Инициатива по созданию этого союза стран участниц НАТО принадлежит президенту Румынии Клаусу Йоханнису и президенту Польши Анджею Дуда.