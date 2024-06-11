Дипломаты стран-участниц «Бухарестской девятки» готовятся исключить из этой организации Венгрию, сообщает 11 июня Financial Times. Проблема в блокировании Будапештом решений о помощи Украине.
Для подписчиков
Эстония с союзниками может исключить Венгрию из организации стран НАТО за позицию по Украине
Дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Чехии и Словакии рассматривают возможность исключения Венгрии из «Бухарестской девятки». Об этом во вторник сообщает британская Financial Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.