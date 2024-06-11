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Эстония с союзниками может исключить Венгрию из организации стран НАТО за позицию по Украине

rus.postimees.ee
Обновлено 11 июня 2024, 13:32
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Виктор Орбан и Кая Каллас. 30 мая 2022 года, Брюссель.
Виктор Орбан и Кая Каллас. 30 мая 2022 года, Брюссель. Фото: Olivier Hoslet

Дипломаты стран-участниц «Бухарестской девятки» готовятся исключить из этой организации Венгрию, сообщает 11 июня Financial Times. Проблема в блокировании Будапештом решений о помощи Украине.

Дипломаты Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Болгарии, Чехии и Словакии рассматривают возможность исключения Венгрии из «Бухарестской девятки». Об этом во вторник сообщает британская Financial Times со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Организация «Бухарестской девятки», которая объединила все страны Восточной Европы, была создана в 2015 году для солидарных действий после нападения в 2014 году России на Украину. Инициатива по созданию этого союза стран участниц НАТО принадлежит президенту Румынии Клаусу Йоханнису и президенту Польши Анджею Дуда.

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