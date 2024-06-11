Двое французов фотографировали здания космодрома Байконур в Казахстане, одному из них стало плохо, и он умер от обезвоживания до прибытия помощи, сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Не дошел всего километр: французский турист умер от обезвоживания у космодрома Байконур
Одни из них пишут, что туристы пытались проникнуть на территорию космодрома, другие опровергают эту информацию, поясняя: «Двое туристов, которые оказались гражданами Франции, не делали попыток проникновения на космодром. Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели, турист скончался от обезвоживания».
Источник в ракетно-космической отрасли заявил агентству «Тасс», что инцидент с французскими туристами произошел на территории, не контролируемой охраной космодрома, по имеющейся информации, речь идет о диггерах - экстремалах-любителях, изучающих подземные объекты.
По данным телеграм-канала «112», погибший - 25-летний парижанин Анджело Алебета, второй турист - 27-летний Николас Карбон.