Не дошел всего километр: французский турист умер от обезвоживания у космодрома Байконур

Одни из них пишут, что туристы пытались проникнуть на территорию космодрома, другие опровергают эту информацию, поясняя: «Двое туристов, которые оказались гражданами Франции, не делали попыток проникновения на космодром. Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели, турист скончался от обезвоживания».