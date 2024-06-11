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Горуправа утвердила директора Таллиннского городского театра

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Директор Таллиннского городского театра Михкель Кюбар.
Директор Таллиннского городского театра Михкель Кюбар. Фото: Mihkel Maripuu

Таллиннская горуправа утвердила на сегодняшнем заседании Михкеля Кюбара в должности директора Таллиннского городского театра.

Михкель Кюбар окончил теологический факультет Тартуского университета в 2007 году. В 2009–2013 годы занимал пост вице-мэра и мэра Йыгева. В 2019-2021 годы Михкель Кюбар работал директором Таллиннского центра культуры «Сальме» и руководителем находящегося в его ведении народного дома. С 21 июня 2021 года руководит Таллиннским городским театром.

«В последние сезоны благодаря усилиям Михкеля Кюбара и художественного руководителя Уку Уусберга Таллиннский городской театр значительно изменился - вопреки довольно сложным условиям, ведь театр уже долгое время работает в чужих стенах, - сказал вице-мэр Каарель Оя. - Однако эта работа еще не окончена, завершиться также должно строительство и обустройство нового комплекса театра. Михкель уже зарекомендовал себя как руководитель, и я рад, что он готов продолжить работу. Желаю ему энергии, свежих идей и выносливости».

По словам Михкеля Кюбара, вновь утвержденного в должности директора Таллиннского городского театра, он вместе со всей командой продолжит работать над достижением художественных целей театра, поскольку трех лет на этом посту было достаточно, чтобы осознать и понять, с чего начинал Таллиннский городской театр, где он находится сейчас и к чему стремится.

«Самая сложная задача из предстоящих - подготовить театр к новой ситуации, и мы с главным режиссером Уку Уусбергом проделали важную работу для этого, - отметил Кюбар. - Поэтическая тоска по новому зданию театра в следующем году встретится с реальностью, когда в связи с обновлением и расширением театрального комплекса наряду с поэзией будет больше и возможностей, поэтому организацию труда предстоит изменить. Обновленный комплекс - источник вдохновения, он станет великолепным местом для театрального искусства в самом лучшем смысле этого слова».

Полномочия Михкеля Кюбара истекают 21 июня 2024 года, поэтому Таллиннский департамент культуры и спорта объявил открытый конкурс с целью поиска директора Таллиннского городского театра. На эту должность претендовали 17 человек, двое из них были приглашены на собеседование.

В комиссию, выбиравшую директора Таллиннского городского театра, входили заведующий Таллиннским департаментом культуры и спорта Хиллар Сейн, доверенное лицо актеров театра Симо Андре Кадасту, директор Таллиннской филармонии Леннарт Сундья, внешний эксперт Катре Вяли и руководитель по подбору персонала из Таллиннской службы персонала Керсти Пуман.

Михкель Кюбар утвержден в должности директора Таллиннского городского театра с 22 июня 2024 года до 21 июня 2029 года.

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