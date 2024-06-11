Сегодня Рийгикогу выступил с заявлением, в котором осуждает деятельность правительства и парламентского большинства Грузии по принятию закона «О прозрачности иностранного влияния» и отход от европейских ценностей.
Рийгикогу принял заявление о кризисе демократии в Грузии
Принятие представленного 44 депутатами Заявления Рийгикогу «О кризисе демократии в Грузии» (449 AE) поддержали 57, против проголосовали 13 членов Рийгикогу.
В заявлении Рийгикогу сообщает, что несмотря на масштабные протесты, призывы Европейского союза и союзников Грузии и вето президента Грузии, 28 мая парламент Грузии голосами правящей партии «Грузинская мечта» принял закон «О прозрачности иностранного влияния», явившийся следствием так называемого закона Российской Федерации об иностранных агентах, используемого путинским режимом для осуществления репрессий против гражданского общества, средств массовой информации и политической оппозиции.
Согласно пояснительной записке, ЕС, Венецианская комиссия Совета Европы и гражданское общество Грузии объявили закон противоречащим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, так как он нарушает принципы верховенства права, законности и пропорциональности, а также запрета на дискриминацию.
Рийгикогу осуждает деятельность правительства и парламентского большинства Грузии по принятию закона «О прозрачности иностранного влияния» и отход от европейских ценностей и призывает парламент и правительство Грузии незамедлительно отменить закон «О прозрачности иностранного влияния».
Рийгикогу также призывает правительство Грузии незамедлительно отказаться от применения насилия в отношении демонстрантов, гражданского общества и оппозиционных политиков; провести законное расследование в отношении органов власти и лиц, применявших насилие против мирных протестующих; выполнять обещание продвигать верховенство права и защищать права человека, а также осуществлять реформы, которые требует подавляющее большинство граждан Грузии и которые являются условием к вступлению в ЕС.
В заявлении указано, что пока правительство и парламент Грузии не начнут разрешать кризис с демократией, проявляя уважение к верховенству права и правам человека; не вернутся к согласованной с ЕС программе реформирования и демократизации и не отменят закон «О прозрачности иностранного влияния», Рийгикогу считает необходимым, чтобы Эстония заблокировала все дальнейшие процессы присоединения Грузии к ЕС в Совете Европейского союза, заморозила сотрудничество в сфере развития с государственными учреждениями Грузии и использовала освободившиеся средства на поддержку гражданского общества Грузии.
Кроме того, Рийгикогу считает необходимым предложить в Совете Европейского союза ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, членов правительства, руководителей парламента Грузии и партии «Грузинская мечта», а также членов ее парламентской фракции, в том числе запрет на въезд в Европейский союз. Если это предложение не найдет поддержки, парламент желает, чтобы Эстония ввела в отношении этих лиц правительственные санкции, в том числе запрет на въезд в Эстонию.
Парламент также желает, чтобы Эстония выступила в Совете Европейского союза с предложением ввести санкции в отношении представителей силовых и правовых органов Грузии, участвовавших в насильственном подавлении мирных демонстраций граждан Грузии и в репрессиях оппозиции и гражданского общества Грузии, и передать соответствующий список ЕС. Если это предложение не найдет поддержки, парламент желает, чтобы Эстония ввела в отношении этих лиц правительственные санкции.
Рийгикогу также считает необходимым, чтобы Эстония поддержала в Совете Европейского союза приостановление действия соглашения о безвизовом режиме между Грузией и ЕС до отмены закона «О прозрачности иностранного влияния». «Рийгикогу выражает уважение смелому народу Грузии, отстаивающему демократическое и европейское будущее Грузии», – отмечается в заявлении.