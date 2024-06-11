Рийгикогу принял заявление о кризисе демократии в Грузии

В заявлении указано, что пока правительство и парламент Грузии не начнут разрешать кризис с демократией, проявляя уважение к верховенству права и правам человека; не вернутся к согласованной с ЕС программе реформирования и демократизации и не отменят закон «О прозрачности иностранного влияния», Рийгикогу считает необходимым, чтобы Эстония заблокировала все дальнейшие процессы присоединения Грузии к ЕС в Совете Европейского союза, заморозила сотрудничество в сфере развития с государственными учреждениями Грузии и использовала освободившиеся средства на поддержку гражданского общества Грузии.

Кроме того, Рийгикогу считает необходимым предложить в Совете Европейского союза ввести санкции в отношении Бидзины Иванишвили, членов правительства, руководителей парламента Грузии и партии «Грузинская мечта», а также членов ее парламентской фракции, в том числе запрет на въезд в Европейский союз. Если это предложение не найдет поддержки, парламент желает, чтобы Эстония ввела в отношении этих лиц правительственные санкции, в том числе запрет на въезд в Эстонию.

Парламент также желает, чтобы Эстония выступила в Совете Европейского союза с предложением ввести санкции в отношении представителей силовых и правовых органов Грузии, участвовавших в насильственном подавлении мирных демонстраций граждан Грузии и в репрессиях оппозиции и гражданского общества Грузии, и передать соответствующий список ЕС. Если это предложение не найдет поддержки, парламент желает, чтобы Эстония ввела в отношении этих лиц правительственные санкции.

Рийгикогу также считает необходимым, чтобы Эстония поддержала в Совете Европейского союза приостановление действия соглашения о безвизовом режиме между Грузией и ЕС до отмены закона «О прозрачности иностранного влияния». «Рийгикогу выражает уважение смелому народу Грузии, отстаивающему демократическое и европейское будущее Грузии», – отмечается в заявлении.