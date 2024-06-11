Ловил рыбку в мутной воде: в Таллинне задержали подозреваемого в продаже фишинговых комплектов

5 июня Центральная уголовная полиция (ЦеКриПо) предъявила обвинение 22-летнему молодому человеку, который продавал преступникам фишинговые комплекты, с помощью которых можно получить доступ к различным аккаунтам.

Согласно обвинению, молодой человек из Таллинна, чье имя не называется, продавал в приложении Telegram самодельное техническое решение, известное как фишинговый комплект, которое позволяло преступникам создавать фишинговые страницы. Его комплект был настроен на обход двухфакторной аутентификации. Это позволяло преступникам похищать учетные данные пользователей и получать доступ к аккаунтам Microsoft 365, PayPal, Google, Yahoo, Dropbox и Binance.

По словам главы Бюро по борьбе с киберпреступностью Аго Амбура, экосистема киберпреступлений сильно ориентирована на услуги и зачастую исполнители фишинговых атак вовсе не те люди, которые создают необходимые для этого технические средства. «В данном случае мы имеем яркий пример преступной услуги, которая позволила многим совершить последующие преступления. В поле зрения полиции всегда находятся те, кто, предлагая свои услуги преступникам, сознательно создают условия для совершения преступлений, приводящих к убыткам», - сказал Амбур.

Государственный прокурор Вахур Вертэ отметил, что киберпреступники играют все более важную роль в мире международной организованной преступности. «Организованные преступники также используют услуги киберпреступников для достижения конкретных целей, и их преступления имеют глобальные последствия. Услуги, предоставляемые киберпреступниками, тесно взаимосвязаны и зависят друг от друга в своей эффективности», - сказал Вертэ.

По его словам, все чаще стоит говорить о тенденции превращения преступности в сферу услуг. «Преступность как услуга - это широкий термин, который может охватывать любые преступные услуги, от предоставления технических приложений для киберпреступлений до услуг по отмыванию денег. Чтобы ограничить международную преступность, мы с полицией сосредотачиваемся на как можно большем количестве так называемых услуг, чтобы парализовать цепочку взаимозависимых услуг и тем самым уменьшить возможности причинения значительного вреда людям», - сказал государственный прокурор Вахур Вертэ.

Производство начато по статье Уголовного кодекса, касающейся подготовки компьютерных преступлений. Расследование ведет Государственная прокуратура и осуществляет Центральная уголовная полиция.