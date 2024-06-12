Пожалуйста, только не сейчас! Покоривший Эверест эстонец рассказал такое, что в жилах стынет кровь

Каспар Ээвальд - во всех отношениях человек необычный. В девять лет он двое суток провел в коме и с тех пор отмечает два дня рождения. Как он сам смеется, видимо, благодаря случившемуся он понял, насколько коротка и хрупка жизнь. С тех пор Каспар старается проживать ее максимально ярко и насыщенно. Фридайвинг и рекорд Эстонии – погружение на 101 м? Это рекорд Ээвальда. Покорение Эвереста? Да, Ээвальд только что вернулся из сложнейшей экспедиции – он стал восьмым эстонцем, покорившим самую высокую (почти 9000 м над уровнем моря) и одну из опаснейших вершин мира.