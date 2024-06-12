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Пожалуйста, только не сейчас! Покоривший Эверест эстонец рассказал такое, что в жилах стынет кровь

Инна Мельникова
, cпортивный редактор
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Восхождение на самую высокую вершину мира крайне опасно. Каспар Ээвальд стал восьмым эстонцем, сумевшим покорить Эверест. На фото - ночной этап экспедиции, Каспар на первом плане.
Восхождение на самую высокую вершину мира крайне опасно. Каспар Ээвальд стал восьмым эстонцем, сумевшим покорить Эверест. На фото - ночной этап экспедиции, Каспар на первом плане. Фото: Kaspar Eevald

Каспар Ээвальд - во всех отношениях человек необычный. В девять лет он двое суток провел в коме и с тех пор отмечает два дня рождения. Как он сам смеется, видимо, благодаря случившемуся он понял, насколько коротка и хрупка жизнь. С тех пор Каспар старается проживать ее максимально ярко и насыщенно. Фридайвинг и рекорд Эстонии – погружение на 101 м? Это рекорд Ээвальда. Покорение Эвереста? Да, Ээвальд только что вернулся из сложнейшей экспедиции – он стал восьмым эстонцем, покорившим самую высокую (почти 9000 м над уровнем моря) и одну из опаснейших вершин мира.

Высота свыше 8000 м называется у альпинистов зоной смерти. Ээвальд, который побывал по ту сторону реальности и у которого в этом походе погиб друг, нашел время для журналиста и в эксклюзивном интервью Rus.Postimees откровенно рассказал обо всем.

- Вы Лев по гороскопу. Как считаете, гороскоп влияет на характер?

- Разумеется, каждый день я гороскопы не читаю, но иногда интересно. Если смотреть в общем на то, что тот или иной знак дает человеку при рождении, то любопытные связи находятся. Многие вещи, которые пишут про Львов подходят моему характеру. Любопытно.

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